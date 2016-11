Solberg dro «Johaug-spøk» i møtet med landslagsguttene

BERLIN (VG) Da statsminister Erna Solberg (55) håndhilste på A-landslagets lege Jorid Degerstrøm og resten av støtteapparatet, spurte hun samtidig om det var de som «passer på lypsylene».

I en særdeles munter seanse, der Høyre-statsministeren kom innom treningsfeltet i Berlin der A-landslaget forbereder fredagens VM-kvalifiseringsmøte mot Tsjekkia, tok hun samtidig en hilserunde med hele laget og Høgmos støtteapparat.

Da landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred presenterte Solberg overfor Høgmos hjelpere utenfor banen, deriblant landslagslege Jorid Degerstrøm, spurte regjeringssjefen:

– Det er dere som passer på lypsylene og alt mulig?

Til VG sier statssekretær Sigbjørn Aanes ved statsministeren kontor hva Solberg mente med den replikken:

– Det var en humoristisk bemerkning i en veldig god tone med det norske landslaget.

– Var det rettet mot Johaugs dopingsak?

– Det har vært mye diskusjoner om doping og lypsyler i det siste, så det var bare en humoristisk bemerkning.

– Er det upassende?

– Doping er et veldig alvorlig tema og kulturministeren (Høyres Linda Hofstad Helleland) er kandidat til å bli WADA-styremedlem. I en lystig setting er det mulig å ha litt humor, fastholder Sigbjørn Aanes.

Har støttet Johaug



Lypsyl-humoren bunner i at langrennsstjernen Therese Johaug venter på dom etter å ha testet positivt på det forbudte, anabole steroidet Clostebol, som skiløperen hevder kommer fra kremen Trofodermin.

Johaug har forklart at hun brukte kremen mot en solforbrent leppe under en høydesamling under Livigno og eks-lege Fredrik Bendiksen har forklart at han gikk god for kremen.

Erna Solberg har for øvrig tidligere beskrevet Johaug-saken som «utrolig leit» overfor P4 og bedt langrennsløperen få ro og fred.

Landslagets mediesjef Svein Graff sier de «registrerte spøken» uten å ville gi noen ytterligere kommentar.

Møtet mellom Høyre-dronningen og Arbeiderparti-velger Per-Mathias Høgmo og hans tropp var av det særdeles joviale slaget.

HILSTE PÅ: Landslagslege Jorid Degerstrøm møter statsminister Erna Solberg under treningen i Berlin tirsdag. Til venstre keepertrener Frode Grodås, til høyre for Degerstrøm keeper Rune Almenning Jarstein og landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Landslagssjefen sammenlignet toppolitikerrollen med fotballspilleryrket, det ble snakk om OL-bronsen fra 1936 i Berlin og Solberg erklærte at «bergensere er høyt oppe på fotball for øyeblikket» etter Branns annenplass i Tippeligaen.

– Det gjelder å legge bak seg det som har vært før og begynne på igjen. Finne de gode løsningene, meldte statsministeren til landslaget.

– Kan du fortelle det til dem som står rundt her, repliserte Høgmo med adresse til mediene, som har satt tungt press på landslagssjefen siden 0-1-tapet for Aserbajdsjan i forrige måned.

Fikk landslagsdrakt



Så fikk Solberg en norsk 10'ertrøye, og da passet Brann-patrioten på å understreke at det bare er på fotballdraktene at hun foretrekker rødfargen.

Om kampen mot Tsjekkia fredag leverte Solberg følgende meningsmåling:

– Jeg mener nå må vi vinne. Og det tror jeg vi klarer. Gjelder å legge bak seg det som har vært, sier Erna Solberg, som var i Berlin for å møte Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som for øvrig også beskrives som svært fotballinteressert.

Hun bør for øvrig ha det fotballpolitiske overtaket på den norske statsministeren etter tyskernes 3-0-seier på Ullevaal tidligere i kvalifiseringen.

– Det er en ting jeg vet, at jeg ikke er best på fotballstrategi. Jeg er entusiastisk tilhenger. Du har bedre greie på det enn meg, sier Solberg til Høgmo da Aftenposten spurte om hun hadde et godt lederråd til Høgmo før det tyskerne trolig ville lansert som «Høgmos Endspiel» i Tsjekkia fredag kveld.

