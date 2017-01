Tidligere England-sjef er død

Den tidligere engelske landslagstreneren Graham Taylor er død. Han ble 72 år gammel.

«Det er med den største sorg at vi må kunngjøre at Graham døde i sitt hjem i morges etter det som trolig var et hjerteinfarkt. Familien er knust etter dette plutselige og fullstendig uventede tapet», heter det i en uttalelse fra Taylors familie, gjengitt av blant annet BBC.

Taylor var landslagssjef for England fra 1990 til 1993. Han ledet blant annet laget under fotball-EM i Sverige. Han gikk av på høsten i 1993 etter at han ikke maktet å ta England til VM i 1994, etter kvalikspill mot Norge. Norge slo Taylors England på Ullevaal og spilte uavgjort på Wembley etter et drømmetreff av Kjetil Rekdal.

– Vi hadde et godt forhold da vi var landslagstrenere samtidig, og fortsatte å ha et hyggelig forhold etterpå også. Men jeg har ikke hatt kontakt siden vi var trenere sammen i den engelske ligaen, sier Egil «Drillo» Olsen til VG.

– Han var meget reflektert

Drillo og Taylor rivaliserte først som henholdsvis norsk og engelsk landslagstrener, og deretter i Premier League da Drillo ledet Wimbledon mens Taylor var sjef i Watford.

– Jeg husker at min aller første kamp i Premier League var mot Watford, som hadde Taylor som trener. Vi slo dem i begge kampene den sesongen, mimrer Drillo.

Han får nyheten om Taylors plutselige bortgang formidlet over telefonen av VG. Drillo har kun gode ord å si om sin tidligere rival.

– Han var det jeg kaller en typisk engelsk gentleman: Hyggelig, høflig og veldig behagelig å være med. Han var meget reflektert fotballfaglig. Jeg husker at jeg satt sammen med ham i San Marino og så på San Marino mot Tyrkia, siden de var i samme gruppe som oss i kvalifiseringen til 1994-VM. Det endte med 90-10 i ballbesittelse til Tyrkia, men kampen endte 0-0, sier kongen av lange baller.

EKSPERT: Graham Taylor, her fotografert den 24. april 2016 før FA-cupsemifinalen mellom Crystal Palace og Watford, jobbet som ekspert i flere kanaler. Foto: Adrian Dennis , AFP

Slik sammenligner han Taylor med seg selv når det kommer til fotballfilosofi:

– Han var nok ikke like klar på det rendyrkede soneforsvaret og den fremoverfotballen som jeg stod for, men vi var ikke så veldig langt unna hverandre, nei.

Reaksjonene har strømmet på etter nyheten om det plutselige dødsfallet til den tidligere Watford-, Aston Villa- og England-treneren.

– Fullstendig sjokkert av nyheten om Graham Taylor. Jeg hadde alltid den største respekt for ham - mannen som ga meg min første landskamp for England. Så trist, skriver den gamle stjernespissen Alan Shearer på Twitter.

Jobbet som ekspert

Taylor tok Watford til cupfinale og andreplass i ligaen. Sistnevnte klarte han også med Aston Villa. Før managerkarrieren spilte Taylor over 300 kamper til sammen for Grimsby Town og Lincoln City.

En rekke profilerte journalister har uttrykt sin beundring for Taylor, som jobbet som fotballekspert for blant annet BBC etter at trenerkarrieren var over.

– Jobbet sammen med ham et par ganger, og han var virkelig en gentleman med så mye lidenskap og kunnskap om fotball, skriver BBC-journalist Richard Conway.

– Åh nei. Forferdelige nyheter. En herlig, herlig mann. Tanker går til hans familie og venner. Hvil i fred, skriver Oliver Kay i The Times.

– Ekstremt lei meg for å høre nyheten om at Graham Taylor har gått bort. En genuint snill og morsom mann. Kondolerer til hans familie og venner, skriver Stan Collymore.