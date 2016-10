Rooney buet ut av England-fans på Wembley

(England - Malta 2-0) Han er blitt benket i Manchester United. Nå blir Wayne Rooney (30) buet ut av egne fans.

Lørdag kveld kunne han ikke unngå å høre buing og skjellsord da det engelske landslaget ble presentert på Wembley foran VM-kvalifiseringen mot Malta.

Det får den nye landslagssjefen Gareth Southgate til å reagere.

– Kritikken mot ham er tidsvis urettferdig. Han kriger, og spiller med stolthet, og bærer sitt kapteinsbind med verdighet, sier Southgate til Eurosport.

Han sammenligner det Rooney opplever med det John Terry, Frank Lampard og Ashley Cole fikk gjennomgå som profilerte landslagsspiller og Premier League-stjerner.

Les også: Rooney: - Jeg er en fighter

– De fikk masse kritikk, men fortsatte å gi alt for England. Jeg ser på Rooney som en av dem, sier Southgate.

VG+ hva skjedde egentlig med Rooney

Rooney er mestscorende for det engelske landslaget med 53 mål på 117 kamper. Han nærmer seg landslagsrekorden til Peter Shilton (125 kamper). Men den den gamle keeperkjempen sier til Sky Sports at han tror rekorden fortsatt vil være i hans eie hvis ikke Rooney renoverer seg selv.

– Da vi tapte for Island i EM så jeg ikke Rooney i kampen. Jeg ser ikke noe lederskap. Jeg har ikke sett ham slik jeg husker ham for noen år tilbake, sier Peter Shilton.

Gareth Southgate kunne gi slipp på debutantnervene etter en halvtime. Daniel Sturridge headet inn 1–0 på vakkert vis. Ti minutter senere kriget Dele Alli inn 2–0. 2. omgang ble fotball på lavgir. Tirsdagens VM-kvalifisering mot Slovenia var i tankene ifølge Southgate.

Les også: Allardayce: – Det var en dum ting



Han tok over som landslagssjef etter at Sam Allardyce måtte ga av i skam etter bare én kamp og 67 dager i sjefsstolen. Allardyce ble filmet med skjult kamera av journalister fra The Telegraph. Big Sam fortalte til journalistene – som utga seg for å være businessmenn – hvordan man kunne lure FAs overgangsregler og tjene svarte penger.

– Med tanke på hvordan det så ut for 12 dager siden når jeg tok over, så har vi internt kommet veldig langt på rett vei, sier Southgate.