(Skottland - England 2-2) To frisparkmål holdt på å påføre England sitt første kvalifiseringstap siden 2009. Men tre minutter på overtid rev Harry Kane seg fri på bakre stolpe.

England så ut til å for alvor feste grepet om VM-billetten da Alex Oxlade-Chamberlain satte inn 1-0 etter bare fem minutter på banen.

Så bøyde Celtic-spiller Leigh Griffiths ballen over muren og i nettet ikke bare én, men to ganger.

Først skrudde skotten inn muren til venstre for Joe Hart med en utsøkt dødballscoring.

Tre minutter fikk Skottland muligheten igjen. Griffiths tok igjen oppstilling, men denne gangen bøyde han ballen i motsatt hjørne.

Plutselig hadde Skottland snudd 0-1 til 2-1 foran elleville hjemmetilskuere i Glasgow.

– Hampden Park er helt ellevilt nå. Griffiths gjør det igjen. Herlig frispark, mente The Times-journalisten Henry Winter.

Englands sisteskanse måtte imidlertid tåle kritikk for at han ikke klarte å holde buret rent.

– Joe Hart, oh dear! Begge frisparkene gikk i midten av mål. Dette kan være slutten på England-karrieren for ham, skrev den engelske ESPN-journalisten Mark Ogden.

Det så ut til at England skulle ryke på et tap i en kvalifiseringskamp for første gang siden 2009, men tre minutter på overtid rev Premier Leagues toppscorer, Harry Kane, seg fri på bakerste stolpe og satte inn 2-2.

– Det var en utrolig avslutning på kampen. I to-tre minutter var det en atmosfære jeg ikke har opplevd på utrolig lang tid, og så kommer det et skikkelig skudd for baugen for hjemmefansen på tampen, sa Sky Sports-ekspert Gary Neville etter kampslutt.

Poenget kan vise seg å være veldig viktig for England i kampen om VM-plassen. Nå har England fremdeles en komfortabel ledelse i gruppe F. Med 14 poeng er de tre poeng foran Slovenia på andreplass.

Slovakia er fem poeng bak med én kamp mindre spilt, mens Skottland er nummer fire med åtte poeng og like mange kamper spilt som engelskmennene.