Jones skadet av United-kamerat på landslagstrening

Manchester United-stopper Phil Jones (25) kan ha brukket tåen i duell med klubbkompis og England-rekkekamerat Chris Smalling (27) på trening.

– Det var bare en takling, ikke noe spesielt egentlig. Men det er veldig uheldig for ham og en enorm skuffelse for oss, fordi han har spilt veldig bra og har hatt noen skader tilbake i tid. Forhåpentligvis er det ikke noe alvorlig, men det må sjekkes ut, sier England-sjef Gareth Southgate, ifølge Daily Mail.

Sendt tilbake til Manchester



Det var i går det smalt mellom de to klubbkompisene. Jones skal ha skjært grimaser mens han forlot treningen på St. Georges Park – Englands nasjonale fotballsenter – før kveldens treningskamp mot Tyskland i byen Dortmund.

Avisen skriver at Manchester United-manager José Mourinho venter i spenning på hvor lenge Jones er ute. Men flere engelske medier melder at tåen skal være brukket. Det er dårlig nytt for Mourinho, som skal ta laget sitt gjennom ikke mindre enn ni kamper den neste måneden.

– Vi har sendt ham tilbake til klubben og vi får vite mer når han har gjennomført røntgen i løpet av de neste 24-48 timene, sier Southgate.

Midtstopperen har vært på banen for de røde djevlene i 14 kamper i Premier League denne sesongen, og har totalt 20 landskamper for England.

Hyller Rashford



Kampen mot Tyskland er Englands første test i en landslagsuke som avsluttes med kvalikkamp mot Litauen på søndag. England leder kvalifiseringsgruppe F foran Slovenia og Slovakia.

I Wayne Rooneys fravær er det Chelsea-midtstopper Gary Cahill som overtar kapteinsansvaret, mens Marcus Rashford ser ut til å få tillit av England-sjefen på topp.

– Han gjør gode løp inn bak forsvaret og du kan bare spørre Gary Cahill hvor vanskelig det er å håndtere ham. I mange kamper har han (Rashford) måttet spille for seg selv og «ta kampen» på egenhånd, sier Southgate til The Telegraph, som fortsetter sin hyllest av 19-åringen.

– Jeg likte mentaliteten hans da han var med i ti dager for U21-laget. Han var veldig moden mentalt, og ydmyk. Han vil lære, vil forbedre seg, har et godt blikk for spillet og for en ung spiller er han intelligent når man spør ham om taktiske ting. Han er ikke redd for å uttrykke seg, selv overfor eldre spillere, sier England-sjefen.