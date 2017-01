FA-topp ber homofile toppspillere stå frem sammen

Styreformann i FA Greg Clarke bekrefter samtaler med homofile fotballspillere i England.

I juli 2015 skrev VG en sak om at det var ingen åpent homofile i Tippeligaen. Snart to år senere er det heller ikke det i noen av de engelske toppdivisjonene.

Men nå forteller styreformann i FA Greg Clarke til BBC at han har snakket med flere homofile fotballspillere i England, og ønsker at de skal stå frem kollektivt.

I oktober uttalte Clarke at Premier League-spillere risikerte mye hån dersom de sto frem som homofile. De kommentarene fulgte BBC Radio opp med en undersøkelse, hvor 8% av supporterne fortalte at de ville slutte å følge klubben i sitt hjerte dersom de signerte en homofil spiller.

Nå skal FA-toppen ha sagt til The Times at han ønsker at de homofile spillerne skal komme ut sammen.

– Hvis flere toppspillere ønsker å stå frem, hvorfor ikke samkjøre det og gjøre det kollektivt, skal han ha spurt retorisk.

Han tror også at han har funnet det perfekte tidspunktet for spillere å gjøre det på.

– Engelsk fotball kunne gjort det ved starten av en ny sesong. Da er fansen i godt humør, det er stor optimisme blant folk og solen skinner, sier han.

I 1990 ble Justin Fashanu den første profesjonelle fotballspilleren i England til å stå frem som homofil. Han tok sitt eget liv åtte år senere, i 1998, bare 37 år gammel. Ingen mannlig fotballproff i England har gjort det siden.

I oktober fortalte Clarke at han ikke trodde engelsk toppfotball var klar for homofile spillere, og får støtte av Ed Connell fra Gay Football Supporters Network.

– Jeg tror Clarke hadde rett. Fotballen må klare å skape tryggere omgivelser dersom noen ønsker å stå frem.

Han er veldig klar på hva som må endres før det skjer.

– Det er en god idé å få spillere til å stå frem sammen, men før «homo-humor» er borte blant spillere og blant fansen kommer det ikke til å skje, sier Connell.