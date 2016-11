England vant slaget om Storbritannia

(England-Skottland 3–0) Dobbel Liverpool-dynamitt sørget for at England gikk seirende ut av slaget om Storbritannia. Både Adam Lallana og Daniel Sturridge tegnet seg på scoringslisten i seieren over Skottland på Wembley.

Seieren gjør at England nå står med tre seire og en uavgjort. Med 6-0 i målforskjell og ti poeng på fire kamper leder de gruppe F, fire poeng foran Slovakia og Slovenia. Med andre ord - engelskmennene har stø kurs mot VM i Russland i 2018.

Trippel på hodet

Scoringen til Sturridge kom etter halvspilt 1.omgang. Kyle Walker fikk ball ute til høyre og slo hardt inn i boksen. Der ventet Liverpool-spissen ved første stolpe og stanget ballen i mål bak en utspilt Craig Gordon i Skottland-buret.

Bare minutter senere hadde Skottland muligheten til å utligne, men fra syv meter klarte ikke en umarkert Grant Hanley å styre en corner fra Robert Snodgrass i mål. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0 til England etter en sjansefattig og intens omgang.

Etter en god Skottland-åpning på den andre omgangen var det engelskmennene som scoret. Danny Rose satte fart ute til venstre og slo inn til Adam Lallana, som headet ballen i mål fra seks meter.

Ti minutter senere scoret Gary Cahill Englands tredje og punkterte kampen. Wayne Rooneys corner traff Cahill, som fra hjørnet av femmeteren headet ballen i mål. Dermed endte kampen 3-0 til England.

Fellesnevner for alle scoringene? Samtlige kom etter heading!

Dansk seier i Parken

Danmark tok i mot Kasakhstan i Parken. Danskene tok oppskriftsmessig ledelsen etter 15 minutter ved Andreas Cornelius. Yussuf Poulsen banket ballen inn i boks fra høyre og Cornelius hadde klart å lure seg mellom stopperne til Kasakhstan. Dermed hadde FC København-spissen få problemer med å stange inn ballen fra fem meter.

Bare to minutter senere utlignet Kasakhstan og Gafurzhan Suyumbayev, men ti minutter før pause omsatte Christian Eriksen et straffespark i mål. Kvarteret før full tid økte Peter Ankersen til 3-1, før Eriksen punkterte kampen på overtid og fastsatte sluttresultatet til 4-1.

Seieren gjør at Åge Hareides menn nå ligger på tredjeplass i gruppe E, fire poeng bak Polen og poenget bak Montenegro.

Frankrike med snuoperasjon på åtte minutter

Sverige var i himmelen i fem minutter, men Frankrike snudde kampen på åtte minutter og vant til slutt 3-1 over svenskene på Stade de France. Emil Forsberg sendte svenskene i ledelsen etter 55 minutter med et kremmerhus av et frispark som flakket i luften. Utligningen kom bare fem minutter senere. Paul Pogba raget høyest i feltet etter frispark fra Dimitri Payet og headet inn utligningen via treverket. Det var Manchester United-spillerens andre landslagsmål på like mange kamper.

Payet fastsatte sluttresultatet til 2-1 etter 65 minutter. Scoringen kom etter en fryktelig keepertabbe av Robin Olsen, som mistet ballen i duell med Antoine Griezmann. Det gjorde at ballen havnet i føttene til Payet, som klemte til via gresset og i mål.

Frankrike leder gruppa med ti poeng, tre foran Sverige. Nederland ligger på 3.plass med fire poeng etter tre kamper. De møter Luxemburg på søndag.

Lewandowski-mål etter å ha blitt truffet av bluss

Robert Lewandowski ble truffet av bluss under kampen mot Romania, men reiste seg og scoret to i 3-0-seieren.

Det var i det 54. minutt at et slags fyrverkeri ble kastet inn på banen og eksploderte like ved foten til Bayern München-spissen.

Polens kaptein tok telling, men etter å ha fått behandling reiste 28-åringen seg og scoret senere to mål. Polen holder dermed kurs mot VM i Russland. Med seieren topper Polen gruppen sin med ti poeng på fire kamper.

Seier til Nord-Irland og Tyskland

Nord-Irland knuste Aserbajdsjan 4-0 og overtok andreplassen i gruppe C. Tyskland feide stakkarslige San Marino av banen med slaktsifrene 8-0.

Dermed topper tyskerne tabellen i gruppe C med tolv poeng av tolv mulige. Nord-Irland har den viktige annenplassen som kan gi omspill med sju poeng på målforskjell foran Aserbajdsjan.