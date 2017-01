West Ham-eier slakter Dimitri Payets oppførsel

I går kveld ble den franske landslagsstjernen Dimitri Payet (29) klar for Marseille. Nå går West Ham-deleier David Sullivan (67) i strupen på ham.

12 januar fortalte West Ham-manager Slaven Bilic media at lagets største stjerne, Dimitri Payet, ikke lenger ønsket å spille kamper for London-klubben. Samtidig la han til at klubben ikke hadde noen intensjoner om å selge spilleren - som ble tatt ut på EMs drømmelag i 2016.

Søndag kveld ble franskmannen presentert av sin nye klubb; mandag morgen gikk Sullivan ut på klubbens hjemmeside og slaktet oppførselen til 29-åringen.

– Klubben ønsker å gå ut og fortelle at vi er dypt skuffet over hvordan Dimitri Payet ikke respekterte klubben og fansen på samme måte som han ble behandlet av både klubben og supporterne. Og særlig etter at han fikk en lukrativ kontrakt på fem og et halvt år sist år.

- Ingen er større enn klubben

Sullivan bruker sterke ord om flankespilleren.

– Jeg ønsker å gjøre det klart at vi ikke trengte å selge ham av økonomiske grunner, og avgjørelsen om å la Payet gå ble gjort fordi manageren ønsket det og for lagets beste. Dersom jeg skal være ærlig, ville jeg helst latt ham bli i klubben, for da da kunne vi satt et eksempel. Ingen spiller er større enn klubben, sier han.

West Ham har sikret seg Hull-spilleren Robert Snodgrass, i tillegg til at de har fått inn midtstopperen José Fonte - som tok en Payet-variant da han nektet å spille for Southampton tidligere i januar.

– Jeg føler meg ganske sikker på at kvaliteten på spillerstallen er sterkere nå enn hva den var på starten av dette januarvindet, sier han.

Mislikte London

Payet har trent med West Hams reservelag etter at han gjorde det klart at han ikke ønsket å spille for klubben lenger. Årsaken til at han skal ønske å vende hjem til Marseille, skal være at konen og de to barna deres ikke trives i London og ønsker å dra tilbake til den franske havnebyen.

Payet har vært West Hams største stjerne siden overgangen fra Marseille på sommeren i 2015. Han ble tatt ut på drømmelaget i Premier League etter ni mål og 12 assists i sin engelske debutsesong.