Thomas Myhre: – Guardiola har innsett at han bommet med Bravo

Tidligere landslagskeeper Thomas Myhre tror Manchester City-manager Pep Guardiola har innsett at kjøpet av Claudio Bravo var en bom.

– Det er åpenbart at Guardiola har innsett at han bommet med Bravo. Jeg tror det skal litt før Guardiola velger å benke mannen han hentet inn, for å erstatte en spiller han selv sendte ut, sier Myhre.

Direkte kl. 20.45: Manchester City - Monaco

Redningsprosent: 55

Tidligere førstekeeper Joe Hart ble sendt på utlån til Torino, og Claudio Bravo ble hentet inn som ny førstekeeper. Men med en rekke svake prestasjoner og en beskjeden redningsprosent på kun drøye 55, ble Guardiola nok en gang tvunget til å rokere på keeperplassen.

– City har slitt voldsomt bakover, og jeg syns ikke Bravo har fungert med resten av kollektivet. Caballero ble satt inn på laget og det fungerte godt. Da endrer man ikke det på det, sier Myhre.

10 seirer, fem tap og fire uavgjort er Citys fasit på de 19 kampene Bravo har stått i mål. Chileneren har holdt nullen i fire kamper. Det er åtte færre en Chelseas Thibaut Courtois, og kun to mer enn Caballero som har spilt seks kamper så langt i år.

– Ser man på antall redninger sammenlignet med skudd er det stygge tall. Hans første sesong i Premier League har vært langt under pari.

Har du lest denne? Derfor er Bravo Premier Leagues svakeste keeper

Må tette igjen

Med 2-0 over Bournemouth forrige uke klatret City opp på andreplass på tabellen, åtte poeng bak serieleder Chelsea. Myhre mener Citys defensive utfordringer kan bli skjebnesvanger i gullracet.

– City har nok penger og god nok bredde i stallen til å finne en løsning på dette. 29 innsluppne mål på 25 kamper er ikke godt nok. Et så dominerende lag som City må ha et lavere snitt enn det, og det mener jeg er grunnen til at City ligger så langt bak Chelsea som de gjør, sier Myhre og legger til:

– Skal man kjempe om Premier League-tittelen må man ha en stabil keeper som kan være en matchvinner og redde laget 10-15 poeng gjennom en sesong.

Husker du denne? – Tidenes beste keepervalg

Ingen vei tilbake

Manchester City har penger herfra til månen sier Myhre, og mener City mest sannsynlig må på keeperjakt igjen til sommeren.

– Et topplag er avhengig av å ha to stabile keepere. Hvis en blir skadet må man kunne sette inn på en keeper som holder nivået. Jeg tror ikke Caballero er Citys langsiktige løsning, og er keepersituasjonen uendret til sommeren må de ut å handle.

– Guardiola har sendt Englands landslagskeeper ut av landet, og ved mindre det kommer inn en ny trener i City ser jeg ingen vei tilbake for Hart nå, avslutter Myhre.

Direkte kl. 20.45: Manchester City - Monaco