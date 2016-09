Sky Sports: Hasselbaink knust over ferske beskyldninger

Avisen Telegraph slapp i går et videoklipp som drar Jimmy Floyd Hasselbaink (44) inn i avsløringene rundt korrupsjon og bestikkelser i engelsk fotball. QPR-manageren skal være livredd for at karrieren hans nå er over.

Tredjepartsoverganger: * Går i bunn og grunn ut på at et firma (tredjepart) kjøper deler av overgangsrettighetene (aksjer) i en lovende spiller i håp om å tjene gode penger på en fremtidig overgang. * Det betyr at tredjeparten i stor grad bestemmer om en spiller skal selges, til hvilken klubb og for hvilken sum. I praksis eies spilleren delvis av tredjeparten. * Tidligere UEFA-president Michel Platini har beskrevet praksisen som «en form for slaveri» * Praksisen ble i 2008 forbudt av det engelske fotballforbundet (FA). FIFA fulgte etter i 2015 og gjorde praksisen ulovlig. EU har også uttalt at tredjepartsoverganger er en grobunn for ulovlig økonomisk aktivitet i idrett. Fakta: Wikipedia, The Telegraph, Europa.eu

– Jeg benekter alle anklager om at jeg skal ha gjort noe galt, sa Hasselbaink i en uttalelse onsdag kveld.

For noen dager siden publiserte Telegraph et klipp som viste at Sam Allardyce ble lurt trill rundt av journalister fra The Telegraph. De gikk under cover som investorer, og Allardyce krevde 4,2 millioner kroner for rådgivning rundt hvordan det skulle være mulig å omgå overgangsreglene.

Det hele endte med at Allardyce måtte trekke seg fra stillingen som landslagssjef.

Ryktene begynte raskt å gå om at det snart ville komme flere avsløringer rundt bestikkelser og korrupsjon på balløya. Og onsdag kveld ble tre nye personer navngitt i Telegraphs avsløringer. Hasselbaink, Barnsley-assistent Tommy Wright og Leeds-eier Massimo Cellino.

Et videoklipp viser Hasselbaink i det han trodde var et møte med representanter fra et asiatisk selskap – men menneskene han møtte, var i realiteten reportere fra Telegraph.

Les også: Detaljene rundt de skjulte Allardyce-opptakene



Hevder sin uskyld



Underveis i møtet ble det forhandlet om å representere selskapet ved å fly til Asia for å snakke med investorer, og de to partene kom til slutt fram til en pris for jobben som den tidligere Chelsea-helten Hasselbaink var fornøyd med.

Deretter ble det snakk om å signere spillere som er eid av selskapet, noe som ville skapt en interessekonflikt.

I etterkant av avsløringene, som blant annet inneholdt et videoklipp, kom Hasselbaink med en uttalelse hvor han hevder å være uskyldig.

– Jeg ble kontaktet av Telegraphs Mr. McGarvey og Ms. Newell, som påsto å være spillernes agenter. De tilbød meg en sum for å holde en tale i Singapore. Jeg ser ikke noe uvanlig i å bli tilbudt for å bli betalt for å holde en tale. Jeg ga ingen løfter i retur. Jeg spurte ikke QPR om å kjøpe noen av spillerne som ble sagt ble representert av Mr McGarvey og Ms Newell og gjorde ikke, og vil ikke, anbefale å kjøpe en spiller for min egen vinning, sier han.

Les også: Bekrefter at Allardyce er ferdig: – Jeg er dypt skuffet

Hevder manageren er knust



Ifølge Sky Sports skal Hasselbaink ha tatt avsløringen til Telegraph svært tungt. Onsdag kveld skal han ha vært på gråten mens han fryktet at karrieren hans innen fotballen nå er over, og at all jobben han har lagt ned opp gjennom årene er ødelagt.

Han skal også mene at TV-bildene Telegraph har, er klippet til for å få ham til å fremstå på dårlig vis.

QPR har varslet at de vil gjennomføre en intern etterforskning i klubben, men bedyrer at Hasselbaink fremdeles har tillit.

I dag skal manageren ha ledet QPR-treningen som vanlig, og mottatt støtteerklæringer fra klubblederne. Samtidig jobber advokatene hans med å gå gjennom stoffet som Telegraph har publisert, for å se om det er grunnlag for å gå til juridiske skritt mot avisen.

Allardyce: – Jeg hjalp en jeg har kjent i 30 år

Wright suspendert



I tillegg til Hasselbaink har også Burnley-assisten Tommy Wright vært i møter med det samme – falske – asiatiske selskapet som Hasselbaink. I et videoklipp mottar han en konvolutt med penger mot at han skal hjelpe selskapets agenter med å signere Barnsley-spillere.

Klubben har valgt å suspendere Wright i påvente av at de skal få gjennomført en intern etterforskning av saken.

Leeds-eier Massimo Cellino er personen på det tredje klippet Telegraph har sluppet. Også han skal ha diskutert tredjepartsoverganger med de falske representantene, og snakket om måter å omgå fotballforbundets regler på.