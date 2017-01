Ny Liverpool-smell - Southampton til ligacupfinalen

(Liverpool - Southampton 0-1, 0-2 sammenlagt) Så nærme var Liverpool og Emre Can (23) å få den forløsende scoringen, men på overtid sendte Shane Long (30) Southampton til ligacupfinalen på Wembley.

– De vant begge kampene, og fortjente det. Vi gjorde det veldig bra, og vi kan ikke skape flere sjanser enn det vi gjorde i 2. omgang da vi dominerte. Det er vanskelig fordi man må ta mange sjanser offensiv, og det er en fordel for Southamptons styrker, oppsummerte Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

– Vi hadde store sjanser, men ikke noe flaks. En heldig redning, en god redning - men likevel heldig. Dommeren så ikke handsen til Shane Long, og det hjelper ikke i kamper som dette, la han til.

For fire dager siden tapte Liverpool 2-3 hjemme mot Swansea i ligaen, og i kveld gikk Klopps mannskap på en ny smell. Nå røk det som etter alt å dømme ville blitt en ligacupfinale mot rivalen Manchester United.

Liverpool måtte ta igjen 0-1 fra det første oppgjøret for to uker siden. Og de presset voldsomt mot slutten av kampen. Kanskje ble hjemmelaget snytt for et straffespark da Shane Long var meget aktiv med skulderen inne i feltet etter 83 minutter. Manager Jürgen Klopp protesterte oppgitt til fjerdedommeren - uten at det nyttet.

På overtid var det ironisk nok Long som satte inn det avgjørende målet. Bortelaget kontret, og den irske landslagsspissen banket ballen forbi Loris Karius.

FRUSTRERENDE KVELD: Liverpool-manager Jürgen Klopp måtte tåle en ny nedtur. Foto: Paul Ellis , AFP

Med 2-0 sammenlagt skal Southamptons-spille sin første Wembley-finale siden FA-cuptapet mot Arsenal i 2003 - da var både Claus Lundekvam og Jo Tessem på banen for «The Saints». Da må man riktignok se bort fra seieren mot Carlisle på nettopp Wembley i Football League Trophy-finalen - en turnering for lag fra tredje og fjerde nivå.

Men laget som ikke har vunnet en turnering av virkelig betydning siden FA-cupseieren mot Manchester United mot Manchester United i 1976 får nå en ny sjanse.

Og motstander kan igjen bli Manchester United, som vant 2-0 mot Hull i den første av to semifinaler. Returmøtet spilles torsdag kveld.

Southamptons vei til finalen har vært solid, og laget har fortsatt ikke sluppet inn mål i turneringen. Blant annet har de vunnet 2-0 borte mot et B-preget Arsenal-lag, og etter 1-0 i begge semifinaleoppgjørene mot Liverpool blir det altså finale i London 26 februar.

Daniel Sturridge fikk to store sjanser da det var spilt en time på Anfield. Med et saksespark sendte han ballen svakt over fra seks-syv meters hold, og fire minutter senere blåste han en ny avslutning over fra god posisjon.

I det 79. minutt skjøt Philippe Coutinho like utenfor fra 18 meters hold.

PUNKTERTE KAMPEN: Southamptons Shane Long setter ballen forbi Loris Karius mens Jordan Henderson kommer for sent. Foto: Dave Thompson , AP

Sjansefattig før pause



Liverpool skapte sin første skikkelige mulighet etter 54 minutter, og det var centimetere unna at det førte til den forløsende scoringen. Emre Can skjøt fra distanse, og Fraser Forster gjorde først en svak manøver da han blokkerte skuddet men likevel slapp ballen forbi seg. Så gjorde han det godt igjen med et spektakulært tigersprang, og fikk hånden på ballen centimetere før den passerte streken. Mållinjeteknologien viste at ballen ikke var inne.

Frem til da var det Southampton som hadde skapt de aller største sjansene. Liverpool hadde ballen mest, men klarte ikke å true målet til Forster.

Sjansene var det bortelaget som sto for på sine kontringer. Først etter 36 minutter da Dusan Tadic ble stoppet inne i feltet av en våken Loris Karius, og tre minutter senere blåste Steven Davis ballen over fra god posisjon.

PS! Liverpool har de siste sesongene hentet spillere fra Southampton for nesten én milliard kroner. Dejan Lovren og Adam Lallana, som har en fortid i Southampton, startet kampen. I tillegg har en skadet Nathaniel Clyne og Sadio Mané, som er opptatt med spill i afrikamesterskapet, kommet samme vei. I tillegg ble Rickie Lambert kjøpt fra Southampton, men han er ikke lenger i Liverpool.