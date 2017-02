Ny Leicester-smell: Røk ut av FA-cupen mot lille Milwall

(Millwall - Leicester 1-0) De spilte med én spiller mer i mer enn en halvtime, likevel klarte Leicester å tapte for League One-laget Milwall.

Han var presset før kampen, men nå brenner det virkelig under føttene til manager Claudio Ranieri. Han startet riktignok med et b-preget mannskap borte mot Millwall i FA-cupen lørdag, men han hadde nok trodd at det skulle holde til avansement mot laget som ligger på 7.plass, to nivåer under fjorårets Premier League-mester.

Kommentar: FA-cupen er i ferd med å bli ødelagt

Spilte mot 10 spillere

Og Ranieris gutter fikk duk og dekket bord av Millwall, som fikk Jake Cooper utvist etter 54 minutter. Med 10 spillere klarte likevel askeladden å sikre seieren med Shaun Cummings vinnermål på overtid.

Jamie Vardy, Marcin Wasilewski og Marc Albrighton ble byttet inn mot slutten, uten at de klarte å skaffe Leicester en etterlengtet opptur.

Nederlaget føyer seg inn en grusom rekke av kamper for laget som var Englands beste i fjor. De er i fritt fall og risikerer å rykke ned fra Premier League:

• Leicester har ikke scoret et eneste seriemål i 2017 (seks kamper og 0-12 i målforskjell).

• Ligamesteren har 15 kamper uten seier på bortebane i serien, forrige trepoenger kom i april i fjor.

VG+: Mesternes mareritt (krever innlogging)

Nå venter åttedelsfinale i Champions League for Leicester, onsdag besøker de Sevilla.

City og Burnley i trøbbel

Også Manchester City var i trøbbel lørdag. Men de ble ikke slått ut av den tradisjonsrike turneringen. Topplaget i Championship, Huddersfield, holdt Pep Guardiolas menn til 0-0 hjemme på Johns Smiths Stadium. Dermed blir det omkamp i Manchester.

Dette var generet den store bananskall-dagen i FA-cupen. Burnley fikk besøk av Lincoln, som spiller på nivå fem i England. Man skulle tro at det var rått parti for Premier League-laget. Det ble det langt i fra, og helt på slutten headet Sean Raggett inn vinnermålet - og da dommeren blåste av oppgjøret ble vi vitne til elleville jubelscener.

– Jeg er tom for ord. Det er helt sinnssykt. Et non-league-lag i kvartfinalen, i moderne fotball. Det er jo ikke til å tro!, sa Raggett.

Også Middlesbrough var i vanskeligheter hjemme mot Oxford United. De ledet 2-0, før gjestene scoret to kjappe mål midtveis i andre omgang. Seks minutter før slutt dukket Christhian Stuani opp og ble matchvinner.

Kommentar om Chelsea: Han har skapt en defensiv Rolls Royce