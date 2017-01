Mourinho i rute for sin vante pokalgaranti etter seieren mot Hull

(Manchester United - Hull 2-0) Han tar alltid en pokal i sin første sesong i ny klubb. Ikke rart José Mourinho var i perlehumør etter at Manchester United tok et langt steg mot ligacupfinalen

Juan Mata og innbytter Marouane Fellainis scoringer i andre omgang gjorde dem til heltene på Old Trafford. Neste semifinale spilles i Hull 26. januar, men mye skal gå galt om United roter vekk finaleplassen nå. José Mourinho har trent en håndfull storlag de siste 15 årene og han har en helt fabelaktig statistikk: han har alltid vunnet et trofé i sin første sesong. Nå kan den statistikken holdes ved like også i Manchester United.

Syk Zlatan

United måtte klare seg uten Zlatan Ibrahimovic som var slått ut med sykdom. Og uten sin svenske toppscorer brente United en haug av sjanser. Det var omtrent powerplay mot Markus Henriksen og Adama Diomandes lag. Men uttellingen kom altså til slutt. Først etter 56 minutter da et innlegg fra Antonio Valencia fant Henrik Mkhitaryan vant en duell ved bakerste stolpe, han headet mot Mata ved motsatt stolpe som enkelt sendte United i ledelsen.

José Mourinho ønsket mer hodestyrke i angrep og kastet innpå Fellaini etter 80 minutter. Tre minutter før slutt fikk han et kreminnlegg fra Matteo Darmian som belgieren headet over keeper og i mål. United kunne juble for et meget godt utgangspunkt, vel vitende om at mye skal gå galt hvis de taper med tre mål i returoppgjøret.

Henriksen skadet etter Pogba-duell

United kjørte kampen fra start på Old Trafford. Hull hadde mer enn nok med å forsvare seg og Mkhitaryan vil nok ergre seg over at han ikke fant nettmaskene i den første omgangen.

To nordmenn startet altså for gjestene. Dessverre for Henriksen fikk han bare et kvarter på banen. Etter en fysisk skulderduell mot Paul Pogba datt trønderen i bakken, sannsynligvis landet han for skjært på skulderen og dermed måtte kaste inn håndkleet. Han la armen i fatle inn i drakten og spaserte forbi United-manager José Mourinho som ga nordmannen et klapp på hodet.

GOD BEDRING: Markus Henriksen gikk tidlig av banen på Old Trafford og fikk et klapp på hodet av José Mourinho. Foto: Phil Noble , Reuters

Den andre nordmannen på banen hadde faktisk en fin mulighet til å score. En halvtime var spilt da Hull fikk frispark, det ble slått inn i feltet, headet videre og plutselig sto landslagsspissen alene foran mål. Han stanget ballen i stolpen før David de Gea fikk plukket opp ballen. Men linjedommeren mente uansett at Diomande sto i offside.

Og nærmere kom aldri Hull.