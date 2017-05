Kontroversiell avgjørelse da Liverpool sikret Champions League-playoff

(Liverpool – Middlesbrough 3-0) Liverpool valset over Middelsbrough og snøt Arsenal, som står uten Champions League-plass for første gang siden 1997. Det skjedde ikke helt uten drama.

Manchester City cruiset inn til seier mot Watford og sikret enkel tredjeplassen. Dermed stod kampen om den siste Champions League-plassen mellom Liverpool og Arsenal.

Arsenal satte press på Liverpool da Héctor Bellerín og Alexis Sánchez førte Arsenal opp i en 2-0-ledelse i første omgang. I mellomtiden slet Liverpool med å skape sjanser på Anfield.

Og det kunne fort gått galt for Liverpool. Patrick Bamford var i praksis alene mot Simon Mignolet da han ble lagt i bakken av Dejan Lovren like utenfor sekstenmeteren, men dommer Martin Atkinson viste ingen tegn til å blåse.

– Oi, oi, oi. Skulle Lovren vært utvist? Der har Liverpool grisetur, skrev fotballekspert Morten Langli på Twitter.

– Forseelsen skjer utenfor. Ergo frispark og rødt kort, så vidt vi kan se, konkluderte Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio.

– Dette burde vært frispark og rødt kort, istemte Brede Hangeland.

Full kontroll etter pause

Isteden var det Liverpool som tok ledelsen på Anfield. Georginio Wijnaldum tok med seg ballen med et lekkert førstetouch, før han hamret ballen opp i det nærmeste hjørnet bak en utspilt Brad Guzan.

– Det var vanskeligere etter tapet for Crystal Palace, så jeg er veldig glad for at vi havnet blant de fire beste og er i Champions League neste sesong, sa Wijnaldum etter kampslutt.

Etter scoring kicket den berømte ketsjupeffekten inn for hjemmelaget. Før pause slet Liverpool med å bryte ned et meget defensivt Middelsbrough. Etter scoringen kom sjansene på løpende bånd.

FORLØSENDE: Georginio Wijnaldum sørget for at Liverpool fikk hull på byllen like før pause. I andre omgang var Champions League-plassen i realiteten aldri i fare. Foto: Paul Ellid , AFP

Først scoret Philippe Coutinho på et vakkert frispark. Hans tredje frisparkmål og hans sjette fra utenfor sekstenmeteren denne sesongen. Det er best av samtlige i Premier League.

Lallana økte ledelsen like etterpå: 3-0 til Liverpool. Jürgen Klopps 50. seier på 99 kamper som Liverpool-manager sikret Champions League-playoff, hvor de ligger an til å bli seedet.

– Vi har hatt en fantastisk sesong. 76 poeng, mange skader, men vi kvalifiserer oss til Champions League foran Arsenal og Chelsea, sa Jürgen Klopp.

Til slutt mislyktes Wenger

Arsène Wenger har aldri havnet utenfor topp fire siden han tok over for Bruce Rioch i 1996.

Det har blitt spekulert i om dette kan være franskmannens siste sesong som Arsenal-sjef. Med fly, bannere og lysshow har deler av Arsenal-fansen vist sin klare misnøye med Arsenal-sjefen.

Denne uken uttalte Arsenals manager at det vil bli tatt en avgjørelse vedrørende fremtiden hans etter FA-cupfinalen mot Chelsea.

Laurent Koscielny skapte spenning på The Emirates da han meide ned Enner Valencia med en hodeløs takling. Selv om Romelu Lukaku reduserte til 1-2 fra krittmerket var det The Gunners som trakk det lengste strået i sesongens siste kamp.

Aaron Ramsey fastsatte sluttresultatet til 3-1. 75 poeng var imidlertid minst ett for lite denne sesongen for Arsenal, som spiller i Europa League neste sesong.

City spaserte seg til Champions League

Allerede etter to minutter åpnet Vincent Kompany scoringsballet for Manchester City. Watford-forsvaret så ut til å ha tatt sommerferie da belgieren stanget inn hjørnesparket fra Kevin de Bruyne.

Kvarteret senere inntok De Bruyne servitørrollen igjen. Denne gangen var det Sergio Agüero som satte ballen forbi Gomes i Watford-buret.

City fortsatte å kjøre over Watford. Sergio Agüero satte inn 3-0 etter 36 minutter. Tredjeplassen og direkte kvalifisering til Champions League var aldri i fare.

Før den første omgangen var over fikk også Fernandinho lov til å tegne seg på scoringslisten. Brasilianeren fikk enkelt danse seg forbi tre-fire Watford-spillere og øke ledelsen for Pep Guardiola og co.

I andre omgang økte Gabriel Jesus til 5-0. Pep Guardiola sitter nok trygt i sjefsstolen også neste sesong.

Arsenal – Everton 3-1, Burnley – West Ham 1-2, Chelsea – Sunderland 5-1, Hull – Tottenham 1-7, Leicester – Bournemouth 1-1, Liverpool – Middlesbrough 3-0, Manchester U. – Crystal Palace 2-0, Southampton – Stoke 0-1, Swansea – West Bromwich 2-1, Watford – Manchester C 0-5.