Kjørte over West Ham: – United begynner å ligne på et Mourinho-lag

(Manchester United-West Ham 4-1) En Wayne Rooney (31) på vei mot formen, angripere som scorer – og briljante Henrikh Mkhitaryan (27) i servitør-rollen.

– Jeg er så glad i dag, fordi det var mot Premier League-kvalitet, og han viste evnene sine, sier José Mourinho om Mkhitaryan.

Armeneren, som hadde vanvittige 55 målpoeng (23 mål og 32 assists) for Dortmund forrige sesong, har endelig våknet i sin nye klubb – etter å ha slitt med å få tillit av Mourinho.

I den overbevisende 4-1-seieren over West Ham i ligacupens kvartfinale hadde 27-åringen to målgivende og var ellers drivende god.

– Jeg er glad for at vi vant og at vi er i semifinalen, sier Mkhitaryan til Sky Sports.



– United begynner å ligne på et Mourinho-lag. Og det forteller vel også denne matchen, kommenterte Kenneth Fredheim på Eurosport.

Manchester United herjet tidvis med et rufsete West Ham-lag. Og United-festen ble nok bortimot komplett da den en gang utfryste Bastian Schweinsteiger kom inn for tomålsscorer Anthony Martial i sluttminuttene. Også Zlatan Ibrahimovic gjorde to mål på Old Trafford.

– De blir mer og mer dominante i spillet sitt, og det skulle da bare mangle også. Det ville vært en «tjenesteforsømmelse» ikke å ha progresjon med så mange gode spillere tilgjengelig, sier Viasat-ekspert Roar Stokke til VG.

– Mourinho rår over en sterk tropp og bør fighte om trofeer denne sesongen. Får Mourinho det beste ut av Pogba, Mkhitaryan og Zlatan, så bør de jakte et cuptrofe, europaligasuksess og topp fire i Premier League. Mourinho må bygge vinnerkultur i denne troppen, med Zlatans hjelp, da er trofeer innen rekkevidde, mener Stokke.

Mkhitaryan-magi



Med lynkjappe kontringer og fikse kombinasjoner ser United endelig ut til å ha noe på gang – selv med byggmesteren, en suspendert José Mourinho, på tribunen (les: skammekroken).

Zlatan Ibrahimovic åpnet det hele med en ørliten chip over West Ham-keeper Adrian. Det var Ibrahimovics tidende United-scoring, og selv om folk har sett supersvensken bedre før – så har han kommet brukbart i gang med det viktigste: Mål.

Hælflikken som åpnet motorveien for Zlatan kom fra Henrikh Mkhitaryan – armenerens første målgivende i hans niende kamp for United.

Etter målpoengkavalkaden i Dortmund er han omsider i gang i Manchester United.

Mkhitaryan serverte også Anthony Martials 2-1-scoring, og sørget med det for at Ashley Fletchers 1-1-redusering bare ble en parentes. Fletcher kom til United som 13-åring, og så nok for seg noen solide overskrifter da han puttet for West Ham – mot sin gamle klubb.

NOE PÅ GANG: Anthony Martial feirer Manchester Uniteds tredje scoring mot West Ham sammen med Henrikh Mkhitaryan og Wayne Rooney. Foto: Oli Scarff , AFP

Etter 2-1-scoringen var seieren aldri truet for United. Anthony Martial økte til 3-1, ble tomålsscorer og et av mange lyspunkt for José Mourinho. På overtid dyttet Zlatan Ibrahimovic inn 4-1.