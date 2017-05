Huddersfield til Premier League etter dramatisk straffesparkkonkurranse

(Huddersfield - Reading 4-3 etter straffesparkkonkurranse) Huddersfield kan smile hele veien til Premier League - og til banken. Playoff-finalen kalles nemlig ikke «verdens mest verdifulle oppgjør» for ingenting.

For Huddersfield-spillerne kunne juble for mer enn bare spill på Englands øverste nivå. Vinneren av playoffinalen vil tjene minimum 170 millioner pund - en sum som tilsvarer drøye to milliarder kroner, kan stige til 290 millioner pund dersom man klarer å beholde plassen i Premier League.

Ikke nok med det - det er hele 45 år siden de var i Englands toppdivisjon. Premier League har ikke sett Huddersfields inntog siden 1971/72-sesongen. Nå er de tilbake, men det tok tid før de kunne juble for returen til toppnivå.

Høydramatisk avgjørelse



Det er et vanvittig press på lagene i playoff-finalen. Etter 46 kamper i Championship, semifinaler i playoff, og deretter en finale, er det slitne bein, hoder og mye som står på spill. Legger du til 120 minutter og en straffesparkkonkurranse i en finale, så er presset enda større.

I straffesparkkonkurranser blir det alltid en syndebukk og en helt. For Huddersfields del ble det to helter: Målvakt Danny Ward, og matchvinner Christopher Schindler.



Det hele så ut til å gå Readings vei, da den tidligere Lyn-målvakten Ali Al-Habsi reddet straffesparket til midstopper Hefele.

Reading gikk opp i føringen 3-2, men så steg heltene frem.

Først skjøt Moore over, så utlignet Mooy. Deretter reddet Ward straffen til Obita, og plutselig var det hele opp til Schindler. Rolig som skjæra på tunet, trillet han ballen i hjørnet, og sendte Huddersfield til Englands øverste nivå for første gang på 45 år, og det brøt umiddelbart ut elleville jubelscener på Wembley-matta.

Ward, som er på utlån fra Liverpool, kan etter imponerende spill denne sesongen, være ønsket tilbake på Anfield av Jürgen Klopp. Huddersfield-manager David Wagner må nok ta en lang og god prat med sin venn Klopp om han ønsker å beholde straffespesialisten.



EUFORI: Her har Christopher Schindler sendt hele Huddersfield til himmels, og jubelen kunne slippes løs. Foto: Matthew Childs , Reuters



Ward ble også helten da Huddersfield trengte straffesparkkonkurranse for å ta seg til playoff-finalen. Da slo de Sheffield Wednesday.

Huddersfield blir dermed det første laget i engelsk fotballs historie som rykker opp med negativ målforskjell. Det gjorde de med -2 i målforskjell.

Klonen mot Klopp



Lagene trengte alle spilleminuttene for å kåre en vinner, men det hele burde vært avgjort etter ti minutter, da Isaiah «Izzy» Brown, som er på utlån fra Premier League-mester Chelsea, fikk alle sjansers mor. På helt åpent mål, bredsidet han ballen utenfor.

Sjekk den utrolige missen i videovinduet under!

Det skjedde ikke stort mer den første omgangen. Det gjorde det heller ikke i den andre omgangen. Ei heller i noen av ekstraomgangene. Det var en sjansefattig affære, men det var også intenst og nervepirrende.

Men man kan ikke si at det er ufortjent at The Terriers tar turen opp til Premier League.



I 2004 vant Huddersfield League Two-playoffen. I 2012 gjorde de det samme i League One. Mandag gjorde de det i Championship. Det har vært litt av en reise for Wagner & co - som krones med at de blir det 49. laget som skal spille i Premier League.

Det ble dermed ikke noe gjensyn med Premier League for Jaap Stam. Den tidligere forsvarskjempen spilte 79 kamper for Manchester United, og har mye erfaring fra den engelske toppdivisjonen. Den erfaringen får han ikke vist frem neste sesong.

I stedet blir det David Wagner som får måle krefter mot gigantene, og mot sin «kloning» og landsmann, Jürgen Klopp. På samme måte som Klopp ledet Liverpool til en god sesong med Liverpool, kronet Wagner en strålende sesong med opprykk til Premier League, med noen av de samme faktorene: Høyt press, direkte fotball og overganger.

Huddersfield blir dermed det 20. og siste laget som sikret spill i Englands gjeve selskap neste sesong. De tar turen opp fra Championship, sammen med Newcastle og Brighton.