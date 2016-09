Hasselbaink involvert i nye The Telegraph-avsløringer

QPR-manager Jimmy Floyd Hasselbaink og Barnsley-assistent Tommy Wright er involvert i nye avsløringer gjort av The Telegraph vedrørende korrupsjon og bestikkelser i engelsk fotball.

Tredjepartsoverganger: * Går i bunn og grunn ut på at et firma (tredjepart) kjøper deler av overgangsrettighetene (aksjer) i en lovende spiller i håp om å tjene gode penger på en fremtidig overgang. * Det betyr at tredjeparten i stor grad bestemmer om en spiller skal selges, til hvilken klubb og for hvilken sum. I praksis eies spilleren delvis av tredjeparten. * Tidligere UEFA-president Michel Platini har beskrevet praksisen som «en form for slaveri» * Praksisen ble i 2008 forbudt av det engelske fotballforbundet (FA). FIFA fulgte etter i 2015 og gjorde praksisen ulovlig. EU har også uttalt at tredjepartsoverganger er en grobunn for ulovlig økonomisk aktivitet i idrett. Fakta: Wikipedia, The Telegraph, Europa.eu

Hasselbaink, som leder mesterskapsserie-laget Queens Park Rangers, har blitt offer for avisens store sak om korrupsjon og bestikkelser i engelsk fotball.

QPR-sjefen, som trodde han var i møte med representanter fra et asiatisk selskap, ble i realiteten filmet med skjult kamera av The Telegraph -journalister.

I et videoklipp blir den tidligere spissen filmet mens han forhandler om å representere selskapet ved å fly til Asia for å snakke med investorer.

Etter at The Telegraph-journalistene først foreslår rundt 325.000 norske kroner for jobben, sier ikke Hasselbaink seg fornøyd med avtalen før summen ligger på et sted mellom 540.000 og 595.000 norske kroner.

Han er i videoen også åpen for ideen å signere spillere som er eid av selskapet, til tross for en mulig interessekonflikt.

Benekter anklagene

Queens Park Rangers har i en uttalelse onsdag kveld opplyst om at klubben er klar over anklagene og at de vil gjennomgå en intern etterforskning.

Hasselbaink selv har benektet anklagene i en uttalelse.

– Jeg har i dag, gjennom mine advokater, svart i sin helhet på anklagene mot meg av The Telegraph. Jeg ble kontaktet av Telegraphs Mr McGarvey og Ms Newell, som påsto å være spillernes agenter. De tilbød meg en sum for å holde en tale i Singapore. Jeg ser ikke noe uvanlig i å bli tilbudt for å bli betalt for å holde en tale. Jeg ga ingen løfter i retur. Jeg spurte ikke QPR om å kjøpe noen av spillerne som ble sagt ble representert av Mr McGarvey og Ms Newell og gjorde ikke, og vil ikke, anbefale å kjøpe en spiller for min egen vinning. Jeg benekter alle anklagene for å ha gjort noe galt.

Barnsley-assistent i trøbbel

Hasselbank er ikke den eneste som er blitt navngitt i de nye avsløringene publisert onsdag kveld.

Tommy Wright er også tilsynelatende i møter med det samme asiatiske firmaet. I videoklippet mottar Barnsley-assistenten en konvolutt med 5000 pund, nærmere 54.000 norske kroner, mot at han skal hjelpe selskapets agenter med å signere Barnsley-spillere og samtidig foreslå for klubben å signere andre spillere som er representert av det i realiteten ikke-eksisterende asiatiske selskapet.

Wright, som benekter at han har gjort noe galt, er blitt suspendert av Barnsley i påvente av en intern etterforskning etter at den britiske avisen gjorde klubben oppmerksom på videoen onsdag kveld.

Også Leeds-eier Massimo Cellino er blitt anklaget for å ha diskutert måter hans klubb kunne komme rundt Det engelske fotballforbundets regler som hindrer tredjepartsoverganger. (©NTB)