Det engelske fotballforbundet (FA) bekrefter i en pressemelding at Sam Allardyce er ferdig som landslagssjef for England. Gareth Southgate tar over de neste fire kampene.

– Fotballforbundet kan i kveld bekrefte at Sam Allardyce har forlatt sin posisjon som Englands landslagssjef, skriver FA på sin hjemmeside.

Ifølge pressemeldingen skal Allardyce ha innrømmet å ha begått en stor feil og har beklaget dette.

– Jeg er dypt skuffet over at det skulle ende slik, sier han i en pressemelding gjengitt av The Guardian.

Skandalen: Big Sam tatt på fersken med skjult kamera

Allardyce skal ifølge Daily Mail valgt å si opp selv, men absolutt alt tyder på at han ikke hadde noe valg. Karrieren som landslagssjef er dermed slutt etter bare 67 dager. Hans kontrakt var verdt 28 millioner kroner i året og varte til VM i Russland om to år.

Forbundet skriver at pratene skal ha vært enige om å avslutte samarbeidet, men understreker at landslagssjefen må vise sterkt lederskap og vise respekt for sportens integritet.

Underforstått: Sam Allardyce har syndet mot dette.

Både fotballpresident Greg Clarke og generalsekretær Martin Glenn skal ha vært meget bestemte etter at The Telegraph mandag kveld slapp bomben med de hemmelige opptakene av Sam Allardyce.

– I ettermiddag møtte jeg Greg Clarke og Martin Glenn og ga dem en fullstendig og helhjertet unnskylding for det jeg har gjort, er Allardyce sitert på i pressemeldingen.

Også styremedlemmene Dan Ashworth og David Gill skal ha blitt konsultert i løpet av dagen, mens hele styret ble involvert før avgjørelsen ble tatt, skriver Mail Online.

Sam Allardyce stilte tirsdag med rådgiveren Mark Curtis i møtene med forbundstoppene i London, men klarte tydeligvis ikke å overbevise om at det fantes en vei forbi skandalen.

FA bekrefter at U-landslagssjef Gareth Southgate tar over jobben som en kriseløsning de neste fire landskampene.

Den første troppen til kampene – mot Malta og Slovenia – skal tas ut allerede på søndag.

Sky Sports meldte tidligere tirsdag at Big Sam er «deeply embarrassed» – skikkelig flau – etter å ha blitt rundlurt av journalistene til The Telegraph – som gjennom to intervjuer, hver på fire timer, gikk under cover som investorer.

Britisk avis: Kaller Allardyce en grådig idiot

For saken handler ikke bare om hvordan landslagssjefen krevde 4,2 millioner kroner for rådgivning om hvordan lure overgangsreglene. Den handler også om utskjelling av både forgjengeren Roy Hodgson og Prins Harry – som landslagssjefen mener er «a very naugthy boy». Landslagssjefen gikk også til angrep på det britiske skattesystemet.

Tredjepartsoverganger * Går i bunn og grunn ut på at et firma (tredjepart) kjøper deler av overgangsrettighetene (aksjer) i en lovende spiller i håp om å tjene gode penger på en fremtidig overgang. * Det betyr at tredjeparten i stor grad bestemmer om en spiller skal selges, til hvilken klubb og for hvilken sum. I praksis eies spilleren delvis av tredjeparten. * Tidligere UEFA-president Michel Platini har beskrevet praksisen som «en form for slaveri» * Praksisen ble i 2008 forbudt av det engelske fotballforbundet (FA). FIFA fulgte etter i 2015 og gjorde praksisen ulovlig. EU har også uttalt at tredjepartsoverganger er en grobunn for ulovlig økonomisk aktivitet i idrett. Fakta: Wikipedia, The Telegraph, Europa.eu

Allardyce skal ha satt kursen mot FA-lokalene i London fra hjemmet i Bolton allerede kl. 07.00 tirsdag. Han skal være innstilt på å beklage saken til Hodgson så snart som bare mulig.

FAs første prioritet skal være å finne ut om Allardyce har brutt reglene. Uansett er saken vanskelig å forklare for FAs styreformann Greg Clarke og generalsekretær Martin Glenn.

Tidligere fotballagent Per A. Flod forhandlet med daværende West Ham-trener Sam Allardyce om en overgang for John Carew i 2011. Det forløp ikke uten problemer, skriver NRK.

– Jeg forhandlet direkte med Sam Allardyce da John Carew gikk til West Ham i 2011. Så jeg er ikke fryktelig overrasket, sier Per A. Flod.

– Det kom inn mennesker i den overgangen som jeg ikke hadde kontroll på. Det var én faktor. Det er for så vidt en av de vanskeligste overgangene jeg har hatt. Det ble gitt innspill underveis som ikke var «all right». Og det var ikke på den måten jeg ønsket at det skulle være. Jeg følte at det var ute av kontroll en periode. Og det var åpenbart at det satt mennesker utenom systemet som øvde innflytelse på overgangen. Og penger som gikk andre veier enn vi ville, sier Flod.

Carew-agenten vil ikke vil hevde at Allardyce selv beriket seg på overgangen fra Aston Villa.

Fra 2006: Allardyce saksøkte BBC for beskyldninger om bestikkelser



Flere tar til orde for at han kort og godt må sparkes, i så fall etter å ha ledet landslaget bare i en kamp.

Men ikke alle går i strupen på ham. Arsenal-manager Arsène Wenger sier dette til BBC:

– Sam må få lov til å forsvare seg, og jeg håper han renvasker sitt navn og rykte.

Tidligere Arsenal og England-spiss Ian Wright mener det er en «fryktelig skam» for Allardyce å miste jobben. Han minner om at Big Sam aldri har fått sjansen til å lede en av de fire beste klubbene i England.

– Han fikk England-jobben og for ham er det nå helt skammelig at han står i fare for å miste jobben på grunn av ikke-sportslige årsaker, sa han tidligere tirsdag.

Det kan virke som Sam Allardyce er enig.