Gareth Southgate (46) gjør som Manchester United-manager José Mourinho og vraker kaptein Wayne Rooney (30) til kampen i kveld. Det valget hylles England-sjefen for.

– Han har vært en strålende spiller for engelsk fotball, men neste sluttspill er mer enn 18 måneder unna. Hvis England vil gjøre det bra i VM kan de ikke ha med seg passasjerer, og Rooney ville vært en passasjer. Det beste ville vært å gratulere ham med karrieren hans, takke ham av, og så gå videre, vurderer Chris Sutton overfor Daily Mail.

Redknapp: – Det må gjøre ham gal



STØTTER ROONEY-VRAKING: Fotball-ekspert Jamie Redknapp (høyre) sammen med en bekjent på travbanen i England. Foto: Paul Childs , Reuters

Den mangeårige Premier League-spissen og nåværende eksperten i både BT Sports og BBC får delvis støtte av en ekspertpanel satt opp av den engelske avisen: Alle mener Rooney per nå er i for dårlig form til å starte for England.

Men hvor mye lengre kan Gareth Southgate – som leder England etter at Sam Allardyce ga seg etter avlyttingsskandalen – han en slik merittert spiller i troppen, men ikke i elleveren?

Sutton mener tiden er ute.

Sky Sports’ Jamie Redknapp påpeker at veteranen kun må vrakes helt fra en tropp dersom han har negativ innvirkning på miljøet rundt seg.

– Rooney kommer ikke til å klage. Det er andre spillere som er i bedre form. Men det som vil påvirke ham er de konstante spørsmålene om fremtiden. Det må gjøre ham gal. Mange har vært raske med å avskrive ham, men han har vært en utrolig spiller og har fortsatt noe å komme med, sier Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp.

Sesongen 2016 er i ferd med å utvikle seg til en gedigen nedtur for Wayne Rooney. Etter at han returnerte til England etter en svakt mesterskap med landslaget i Frankrike-EM har han på mange måter blitt symbolet på de svake periodene i Manchester United etter ligastarten.

Manager José Mourinho tok også affære. Han vraket kapteinen i to ligakamper og én Europa League-kamp før landslagspausen.

Men selv ikke startplass med landslagsdrakten på mot Malta ble en opptur for 30-åringen. Han ble nemlig buet ut av egne fans på Wembley. Gareth Southgate tok kapteinen i forsvar, men bekreftet selv at Rooney erstattes av Tottenham-kometen Dele Alli. Liverpools Jordan Henderson overtar kapteinsbindet.

Carragher: – Alle beundrer ham



Sutton mener det nå ikke er noen vei tilbake for Rooney. De tre andre i Daily Mails ekspertpanel tror ikke mannen med godt over hundre kamper for landet kan avskrives.

– Han kan fortsatt spille en rolle og kommer til å starte kamper for England. Men hvis alle er i form, og tatt i betraktning hvor svak motstand det er i gruppen, så er han kanskje ikke så viktig som han selv ønsker. Han han fortsatt være verdifull å ha i et lag på mange måter. Gary Neville fortalte meg at han (Rooney) er limet som holder de ulike grupperingene sammen. Alle beundrer og ser opp til ham, sier Sky Sports mangeårige ekspert, Jamie Carragher.

PS: England topper gruppe F i VM-kvalifiseringen med full pott på to kamper. Skottland har fire poeng på andreplass, med Slovenia hakk i hæl. England møter slovenerne borte i kveld klokken 20.45.