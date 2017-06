Diego Costa bekrefter at han er ferdig i Chelsea

Chelseas toppscorer Diego Costa (28) blir ikke å se på Stamford Bridge neste sesong.

Den spanske spissen Diego Costa var en viktig i brikke i Antonio Contes maskineri da Chelsea på suverent vis ble seriemestere i Premier League i 2016/17-sesongen. Den kontroversielle spissen bidro med 20 scoringer for London-klubben, men kommer ifølge ham selv ikke til å bidra med nettkjenninger når neste sesong sparkes i gang.

– Jeg er Chelsea-spiller, men er ikke ønsket her, sier han etter landskampen mellom Spania og Colombia, som endte 2-2.

Og han er ikke fornøyd med måten han fikk beskjeden på.

Turbulent forhold



Costa fikk ifølge ham selv beskjeden av suksessmanageren på SMS.

– Antonio Conte har sendt meg en tekstmelding hvor han forteller meg at jeg ikke er en del av planene hans, forteller målmaskinen ifølge BBC.

Mannen som signerte for Chelsea for drøye 300 millioner kroner i 2014, sier at han har hatt et turbulent forhold til Conte hele sesongen.

TRØBBEL I PARADIS: Diego Costa leverte varene, og fikk mange gode klemmer fra manageren Antonio Conte. Men de to var ikke akkurat bestevenner, ifølge Costa. Foto: Glyn Kirk , AFP

– Det virker som om jeg ikke har hatt en god sesong. Det var kun en enkel melding – etter alt jeg har gjort for klubben. Hvis han ikke ønsker meg, må jeg finne meg et nytt lag, sier han.

Costa har lenge vært koblet til sin tidligere arbeidsgiver Atlético Madrid, men den spanske klubbens overgangsnekt gjør den situasjonen både usannsynlig og vanskelig. Spissen forteller at ingen andre lag har foreløpig tatt kontakt angående hans tjenester.

Atlético Madrid kan signere nye spillere fra og med januar 2018. Det betyr i praksis at de kan kjøpe en spiller denne sesongen, men at de ikke kan bruke ham i offisielle kamper før i andre halvdel av sesongen.

– Det hadde vært fint å gå tilbake (til Atlético), men det hadde vært vanskelig å gå fire eller fem måneder uten å spille. Det er VM neste år, og mange ting å ta i betraktning. Jeg må spille, det er det viktigste.

Det er med andre ord lite som tyder på at han gjenforenes med sin gamle sjef Diego Simeone, selv om mange Atlético Madrid-fans gjerne skulle sett kraftspissen i røde- og hvite striper igjen. Han scoret 64 mål på 134 kamper for den spanske hovedstadsklubben.

– Alle vet at jeg elsker klubben Atlético, og at jeg elsker å bo i Madrid, men det er komplisert, sier Costa.

I januarvinduet var Costa kraftig linket til kinesisk fotball, men hovedpersonen selv sa at det ikke var aktuelt - og Chelsea insisterte på at de ikke ønsket å selge.

Mye har forandret seg siden den gang. Kanskje er en overgang til Kina mer aktuelt nå?

Costas avskjed betyr at Conte sannsynligvis allerede er godt i gang med jakten på en erstatter. Torinos Andrea Belotti har vært hyppig nevnt, mens det er langt fra usannsynlig at Chelsea henter tilbake sin gamle spiss, Romelu Lukaku, som ønsker seg bort fra Everton.