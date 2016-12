Delseier i retten for Zlatan Ibrahimovic

Det var ikke forsvarlig av friidrettstreneren Ulf Karlsson å uttale seg som han gjorde om Zlatan Ibrahimovic (35) i en paneldebatt om doping i vår, ifølge Värmlands tingrett.

Avgjørelsen kan ses på som en delseier for Ibrahimovic, skriver nyhetsbyrået TT. 35-åringen mener seg ærekrenket av Ulf Karlsson. Saken fortsetter videre tirsdag.

Paneldebatt er nøkkelbevis

Forhandlingene i Värmlands tingrett startet klokken 13 mandag ettermiddag, men det var først i 15-tiden at Ibrahimovics advokat kunne gå i gang med sin formelle innledning. Karlssons advokat fikk i forkant tommelen ned for påstanden om at stevningen mot hans klient ikke var korrekt utformet.

Manchester United-stjernen Ibrahimovic har gått til sak mot Karlsson. Det skjer etter at sistnevnte uttalte at Ibrahimovic kan ha vært dopet under spissens tid i den italienske storklubben Juventus. Nøkkelbeviset i saken er et opptak av en paneldebatt Karlsson deltok i, et opptak begge sider har framlagt som bevis. Karlsson risikerer i verste fall opp til to års fengsel, men bøter er mer vanlig i slike saker, skriver TT.

Karlsson har tidligere bedt Ibrahimovic om unnskyldning i et åpent brev.