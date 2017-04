Coutinho gikk ned tre kilo rett før Liverpool endelig vant borte igjen

(Stoke - Liverpool 1-2) Jürgen Klopp var i trøbbel og måtte kaste innpå sine brasilianske stjerner, selv om én av dem hadde tilbragt de siste dagene på do.

Før kampen sa Jürgen Klopp at Robert Firmino var sliten. Og etter kampen forklarte han at Phillipe Coutinho hadde vært på en svært ugunstig slankekur. Men tyskeren trengte å blåse energi inn i laget som slet borte mot Stoke og kastet innpå begge etter pause. Brasilianerne svarte med å snu kampen med to fantastiske scoringer.

– Mistet tre kilo

Imponerende med tanke på oppladningen til Coutinho. De siste dagene har visst 24-åringen sittet over doskålen med sykdom, ifølge Klopp:

– Coutinho har mistet tre kilo på tre dager. For noen av oss er slikt gode nyheter, men ikke for en fotballspiller, sa Klopp til pressen, da han fikk spørsmål om hvorfor ikke brasilianerne startet kampen.

Tre kilo er en del for mannen som vanligvis veier 68.

Men med 2-1 kunne Liverpool juble for sin første seier siden 19. desember i fjor (1-0 mot Everton).

Unggutter fra start

Den gangen var det Sadio Mané som ble matchvinner på overtid. Mané, som er skadet og ferdig for sesongen, var selvsagt ikke med til Stoke. Skadene herjer i Liverpool-troppen, så det var en ganske alternativ startellever Klopp måtte sende på banen blant annet med ungguttene Ben Woodburn og Trent Alexander-Arnold.

– Vi spilte mye bedre etter pause. Førsteomgangen var ikke spillernes skyld, det var måten vi spilte fotball på. Men selv om vi ikke spilte bra, følte vi oss selvsikre før annen omgang. De to ungguttene gjorde det de kunne. Vi spilte dem i feil situasjoner, sa Klopp.

For laget som startet for Liverpool havnet fort i trøbbel på Brittania. Men gjestene burde fått straffespark rett før pause da Ryan Shawcross klippet ned Woodburn, uten at dommerne foretok seg noe som helst. Klopp var rasende langs sidelinjen.

I stedet var det Stoke som skulle få uttelling, Xherdan Shaqiri la inn fra høyre og Jonathan Walters headet Stoke i ledelsen et par meter fra mål. Det er ikke helt tilfeldig at sølvreven scorer mot Liverpool, dette var hans syvende mål mot laget fra hjembyen. Og ja, han er Everton-supporter.

ELSKER Å SCORE MOT LIVERPOOL: Stoke-spiller Jonathan Walters kunne juble mot laget fra hjembyen nok en gang. Foto: Darren Staples , Reuters

Tidenes brasilianer

Etter sidebytte kom altså Couthino og Firmino inn på banen, noe som hevet Liverpool betraktelig. 20 minutter før slutt klarte ikke hjemmelaget å holde unna for presset. Innlegget var ikke så bra, likevel havnet ballen hos Coutinho som banket inn 1-1. Playmakeren ble dermed den mestscorende brasilianeren i Premier League med sine 30 fulltreffere.

Og 126 sekunder senere var den brasilianske snuoperasjonen komplett. Firmino ble spilt fri og fra ca. 20 meter dunket han til på volley - en helt utsøkt scoring som fikk innbytteren til å kaste skjorten og Liverpool-fansen til å gå bananas.

TATOVERINGER: Innbytterne Roberto Firmino (t.v.) og landsmann Philippe Coutinho snudde kampen for Liverpool borte mot Stoke. Foto: Darren Staples , Reuters

Simon Mignolet vartet opp med en feberredning på tampen.

– For en redning. Jeg vet ikke hvordan han klarte det, men det var genialt. Jeg er veldig glad på hans vegne. Han reddet oss i dag, sa Klopp

Men Liverpool tok altså sin første seier på seks bortekamper, den første i 2017. Det lover godt for klubben som drømmer om å komme seg til Champions League neste sesong. Liverpool holder stand på 3. plass nå, to poeng mer enn Manchester City med en kamp mer spilt.

Viktig for West Ham

Det var en rekke nøkkeloppgjør som ble spilt i Premier League denne lørdagen. West Ham har vært i fryktelig form i det siste, men tok en livsviktig seier hjemme mot Swansea da Cheikhou Kouyate satte inn vinnermålet rett før pause.

Manchester City hadde få problemer hjemme mot Hull, som satte innpå Markus Henriksen siste halvtimen, og vant til slutt 3-1.

Premier League lørdag:

Tottenham – Watford 4-0, Manchester C. – Hull 3-1, Middlesbrough – Burnley 0-0, West Bromwich – Southampton 0-1, West Ham – Swansea 1-0.

