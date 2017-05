Championship-dramaet: Blackburn rykket ned – Newcastle tok gull

Den siste runden i Championship var av det dramatiske slaget. – både i toppen og i bunnen av tabellen.

– Dette var en varslet katastrofe, og det er helt grusomt i en så stor og tradisjonsrik klubb.

Det sier Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre om faktum at Blackburn Rovers rykker ned fra Championship til League One.

Til tross for 3–1 seier borte mot Brentford søndag, var det ikke nok til å redde plassen. Blackburn var avhengig av hjelp fra Ipswich i oppgjøret mot Nottingham Forest, men det var ingen hjelp å få. Nottingham Forest vant 3-0, og Blackburn rykker dermed ned på dårligere målforskjell.

BESKRIVENDE: Dette bildet av en fortvilende Blackburn Rovers-supporter oppsummerer sesongen til den League One-klare klubben. Foto: Scott Heavey , AP

Etter fem år i Championship er det dermed nivå tre som venter Blackburn Rovers, for første gang siden 1980. De tar turen ned sammen med Rotherham og Wigan.



Blackburn blir dermed den første Premier League-vinneren til å spille på tredje nivå i det engelske ligasystemet. I 1994/95-sesongen vant de ligagull. Mye har endret seg siden da – og spesielt siden 2010, da indiske Venky's Group tok over klubben.

– Eierne virker uinteressert i det som foregår. Det må være blytungt for Blackburn i dag. De gjør det de kan, vinner kampen sin, De føler de gjør det de kan, men så går andre resultater imot.

Mesterdrama

Det var ikke bare i bunnen av tabellen det var dramatikk – det var det også i toppen. Både Brighton og Newcastle var Premier League-klare i god tid før den 46. og siste runden i Championship, men det var fortsatt kamp om hvem som skulle bli sermestere. Det ble Newcastle – men ikke uten dramatikk.

For da klokken viste 88 minutter på Villa Park var det Brighton, uten Vegard Forren i troppen, som lå an til å bli mester. Glenn Murray sendte Brighton i ledelsen etter 64 minutter, og Aston Villa hadde minuttet før blitt redusert til ti mann. Men etter 89 minutter skjedde det som ikke skulle skje. Aston Villa utlignet gjennom Jack Grealish.

Samtidig gjorde Newcastle jobben hjemme mot Barnsley, og vant 3–0 etter scoringer av Ayoze Perez, Chancel Mbemba og Dwight Gayle. The Magpies snek seg dermed foran Brighton på tabellen, og endte på 94 poeng. Brighton avsluttet med 93 bokførte poeng.



– De fleste ville ha tippet Newcastle som seriemestere før sesongen. Det er litt «sånn det skal være» at de blir seriemestere og at de rykker opp igjen. Jeg tror Brighton er veldig fornøyde uansett, tror ikke faktum at de ikke blir seriemester legger noen demper på gleden deres, sier Myhre.

Hvem slår følge?

Det er ikke bare Newcastle og Brighton som skal til Premier League, ett lag til skal slå følge. Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield og Stefan Johansens Fulham skal alle til London og Wembley for å kjempe om den siste Premier League-billetten.

Stefan Johansen har hatt en strålende sesong for Fulham, og den norske landslagskapteinen har blitt nominert til månedens spiller i Championship.

I slutten av mai faller avgjørelsen om hvem som får spille på Englands øverste nivå neste sesong. Playoff-finalen spilles 28. mai.



– Det blir veldig gøy, og jeg håper på Fulham til finalen i hvert fall, for det er gøy med Stefan Johansen. Jeg sier dette litt med hjertet, men jeg håper litt på Fulham mot Sheffield Wednesday, som også er en gammel storklubb, i en finale på Wembley, forteller Myhre.

I playoff-semifinalene møtes Reading og Fulham, mens Sheffield Wednesday møter Huddersfield.