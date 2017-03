(Liverpool - Burnley 2-1) Det går definitivt mot en forbedring for Liverpool denne sesongen. Med 10 kamper igjen å spille har laget allerede vunnet like mange kamper som de gjorde i hele fjor.

Liverpool har slitt med å slå en rekke bunnlag denne sesongen, og de var lenge i trøbbel mot Burnley, men de røde klarte å prestere akkurat nok til å snu oppgjøret. Emre Can ble matchvinner med et lekkert langskudd etter en times spill.

– Burnley var alltid med i kampen. Det var intenst, og vi måtte kjempe. Vi var ikke på vårt beste i dag, men vi kjempet. Jeg likte det, det er slike kamper vi ikke har vunnet fram til nå. Det var ikke den mest minneverdige kampen, men det var tre veldig viktige poeng, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp, ifølge BBC etter kampslutt.

Allerede foran fjoråret

Dette var Liverpools serieseier nummer 16, det er like mange trepoengere som de sanket gjennom hele sesongen i fjor (8. plass). Fortsatt gjenstår det 10 kamper for Klopps menn som nå innehar den viktige 4. plassen. For ett år siden var de syv poeng bak 4.plassen. Med andre ord: laget ser ut til å ta store skritt denne sesongen.

Men Liverpool spilte en helt skrekkelig første omgang. Burnley tok en tidlig ledelse da Ashley Barnes mottok en lur pasning i bakrommet og skled inn 1-0 til gjestene. Dette var faktisk klubbens første scoring på Anfield på over 41 år. Og med bare to bortepoeng denne sesongen øynet de nå en etterlengtet skalp. Burnley var faktisk best de første 45 minuttene.

Wijnaldum best hjemme

Men på overtid kom Liverpools første avslutning på mål. Divock Origi slo inn foran mål, Burnley-forsvaret klarte ikke å rydde unna og da utlignet Georginio Wijnaldum når ballen landet rett foran ham. Nederlenderens femte seriemål - alle er scoret på Anfield.

Kanskje var det savnet av skadde Roberto Firmino som ga Liverpool utfordringer med å bryte ned gjestene. De klarte likevel å heve seg litt etter sidebytte. Etter en times spill fant nevnte Can ut at han ville prøve å score fra nesten 25 meter. Ballen suste ned i hjørnet, utagbart for Burnley-keeper Tom Heaton.

– Jeg scorer ikke ofte, så det var gøy. Det er uansett de tre poengene som teller, sa Can etter kampen.

Matthew Lowton fikk en gedigen sjanse for gjestene på overtid, men glemte å ta av seg ryggsekken i avslutningsøyeblikket, snaut seks meter fra mål.

Dermed endte det 2-1 på Anfield, og for første gang Liverpool tar to strake serieseire på rad i 2017. Det var også fjerde gang laget snur en kamp til seier denne sesongen, det er det ingen andre i Premier League som har gjort.

