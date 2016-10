«Bom-bom-Zlatan» skyter klart mest av PL-spissene

Kritikken mot Zlatan Ibrahimovic (35) kommer oftere og den blir hardere. Manchester United-spissens skuddstatistikk forteller at noe er galt.

Zlatan er faktisk helt suveren når det gjelder antall avfyrte skudd i Premier League. Problemet er at det ikke er motstandernes keeper, men svensken selv, som «går fra vettet».

United-spissen har skutt omtrent dobbelt så mye som sine argeste toppscorer-rivaler:

Zlatan Ibrahimovic (ti kamper): 57 skudd, 4 mål

Theo Walcott (ni kamper): 31 skudd, 5 mål

Alexis Sanchez (ti kamper): 30 skudd, 6 mål

Sergio Agüero (syv kamper): 30 skudd, 6 mål

Jermain Defoe (ni kamper): 27 skudd, 4 mål

Diego Costa (ni kamper): 27 skudd, 7 mål

Christian Benteke (åtte kamper): 26 skudd, 3 mål

Romelu Lukaku (åtte kamper): 25 skudd, 6 mål

Odion Ighalo (åtte kamper): 24 skudd, 1 mål

Tallene er hentet fra Squawka, som får levert store deler av sin statistikk fra Opta. Zlatan Ibrahimovic har faktisk hatt flere avslutninger inne i motstander-boksen (38) enn nummer to på listen (Theo Walcott) har til sammen.

– Når den ikke vil gå inn, så vil den ikke gå inn, kommenterer Zlatan i sin app, ifølge Aftonbladet.

35-åringen har seks ligakamper uten scoring for Manchester United, og etter lørdagens sjansesløseri mot Burnley skriver Manchester Evening News at det er på tide at det får konsekvenser.

– For syvende Premier League-kamp på rad har han ikke klart å score på «enkle» sjanser. Heaton reddet et av forsøkene praktfullt, men Ibrahimovic fortsetter å koste United (poeng). Han må vrakes, skriver avisen i sin spillerbørs.

Ibrahimovic får fem på spillerbørsen der Juan Mata er best med syv og Jesse Lingard dårligst med tre. De fleste får en sekser.

– Det kunne vært seks, syv eller åtte og Burnley hadde ikke sagt noe. Det var briljante sjanser, og Zlatans sjanse på slutten oppsummerer alt, sier Gary Neville ifølge Manchester Evening News.

– Han har scoret mål over hele verden. Han kan ikke tro at han ikke scoret i denne kampen, sier Neville.