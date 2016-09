Sam Allardyce (61) fortalte om forbudte snarveier i det engelske overgangsreglementet i skjulte opptak, og måtte gå av som England-sjef. Ifølge ham selv handlet alt om å hjelpe en venn.

– Det var en dum ting å gjøre, men jeg hjalp en jeg har kjent i 30 år. Det var dårlig vurderingsevne og jeg har tatt konsekvensen av det. I dette tilfellet vant de som satte opp fellen og jeg må akseptere det, sier Sam Allardyce overfor enkelte britiske medier i dag, et snaut døgn etter at han offisielt var ferdig England-manager.

Hevder han hjalp en venn



Det store spørsmålet de aller fleste har stilt seg etter avsløringene til den engelske avisen The Telegraph mandag, er hvorfor Sam Allardyce – med en årslønn på over 30 millioner kroner – endte opp i et møte med falske forretningsmenn, som egentlig var journalister, for så å utbrodere om sin egen kunnskap og gi råd om hvordan man unngår overgangsreglene i engelsk fotball for å tjene penger.

Ifølge Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol har Allardyce forklart at han møtte de falske forretningsmennene for å skaffe sin venn gjennom «20-30 år» jobb hos nettopp disse. Engelske aviskommentator mener 61-åringens handling handler om grådighet. Allardyce hevder han ville gjøre kompisen en tjeneste.

Dette kom frem i opptakene

Tredjepartsoverganger: * Går i bunn og grunn ut på at et firma (tredjepart) kjøper deler av overgangsrettighetene (aksjer) i en lovende spiller i håp om å tjene gode penger på en fremtidig overgang. * Det betyr at tredjeparten i stor grad bestemmer om en spiller skal selges, til hvilken klubb og for hvilken sum. I praksis eies spilleren delvis av tredjeparten. * Tidligere UEFA-president Michel Platini har beskrevet praksisen som «en form for slaveri» * Praksisen ble i 2008 forbudt av det engelske fotballforbundet (FA). FIFA fulgte etter i 2015 og gjorde praksisen ulovlig. EU har også uttalt at tredjepartsoverganger er en grobunn for ulovlig økonomisk aktivitet i idrett. Fakta: Wikipedia, The Telegraph, Europa.eu

For «Big Sam» ble konsekvensene av uttalelsene i de skjulte opptakene naturlig nok store. Den tidligere West Ham-treneren skal ha fortalt at «det ikke er noe problem» å omgå regelverket i overgangssaker. Følgende kommer blant annet frem:

• Da Allardyce kjøpte Enner Valencia i 2014 for 126 millioner kroner var spilleren delvis eid av en tredjepart. West Ham betalte både den meksikanske klubben Pachuca og tredjeparten for rettighetene for «hele» spilleren. Praksisen hadde da vært forbudt i England i seks år.

• I et møte i august i 2015, etter at Allardyce var ansatt som landslagstrener, ga 61-åringen råd hvordan man kunne unngå regelverket om tredjepartsoverganger. Han hevder han kjente til agenter som utførte denne praksisen «hele tiden».

• Sist uke møtte Allardyce journalistene på ny for å forhandle frem en avtale hvor landslagstreneren skulle fly til enten Hong Kong eller Singapore for å møte investorene i det fiktive firmaet. Der skulle han gi de råd om hvordan man kunne unngå overgangsreglene, i bytte mot rundt 4,2 millioner kroner.

• I videoen langer Allardyce også ut mot både det engelske fotballforbundet, tidligere kollegaer og den forrige landslagstreneren Roy Hogdson. Sistnevnte beskrives av 61-åringen som «for ubesluttsom», mens assistent Gary Neville får kritikk for ha «feil innflytelse» på unge spillere.

Beklaget situasjonen



Onsdag var første dagen Allardyce snakket for åpent kamera etter at nyheten slo ned som en bombe på balløya for to dager siden. Han melder på dagens presseseanse at han ikke føler seg ferdig med manageryrket og at han reiser ut av landet for å «tenke over situasjonen».

– Avtalen med FA (det engelske fotballforbundet) ble gjort i all minnelighet og jeg beklager til alle som er påvirket at den uheldige situasjonen jeg har satt meg selv i.

Han kunne ikke svare på flere spørsmål vedrørende den terminerte arbeidskontrakten på grunn av konfidensialitet. Han ønsket i samme slengen Gareth Southgate lykke til som sjef i de neste fire kampene som England-sjef og avsluttet med «vi får vente og se» på spørsmål om det er hans siste jobb innen fotballen.