Allardyce i trøbbel etter avsløringer om overgangsjuks

Englands landslagstrener Sam Allardyce (61) er under etterforskning av fotballforbundet etter at han ga råd til et falskt firma om hvordan man unngår overgangsregler i engelsk fotball for å tjene penger.

Selv skal treneren ha fått 4,2 millioner kroner for rådene. Det skriver den britiske avisen The Telegraph mandag kveld.

Tredjepartsoverganger * Går i bunn og grunn ut på at et firma (tredjepart) kjøper overgangsrettighetene til en lovende spiller i håp om å tjene gode penger på en fremtidig overgang. * Det betyr at tredjeparten i stor grad bestemmer om en spiller skal selges, til hvilken klubb og for hvilken sum. I praksis eies spilleren delvis av tredjeparten. * Tidligere UEFA-president Michele Platini beskrev praksisen som «en form for slaveri» * Praksisen ble i 2008 forbudt av det engelske fotballforbundet (FA). FIFA fulgte etter i 2015 og gjorde praksisen ulovlig. EU har også uttalt at trejdepartsoverganger er en grobunn for ulovlig aktivitet i idrett. Fakta: Wikipedia, The Telegraph, Europa.eu

Avisen har etterforsket korrupsjon i engelsk fotball de ti siste månedene og har møtt landslagstreneren ved flere anledninger med skjult kamera.

Etter avsløringen mandag kveld har det engelske fotballforbundet satt igang en etterforsking og bedt avisen om alle bevis de sitter på i saken. Det skriver Sky Sports på sin Twitter-konto.

I møtene utga journalistene seg for å være et firma i Asia som ønsket å tjene gode penger på såkalte «tredjepartsoverganger». Slike overganger ble forbudt av det engelske fotballforbundet tilbake i 2008, før FIFA implementerte reglene på verdensbasis i fjor.

Brøt selv reglene

I møtene forteller Allardyce, som tidligere har vært trener for West Ham, at det «ikke er noe problem» å unngå regelverket som hans nåværende arbeidsgiver har satt.

I avsløringen kommer det også frem at:

• Da Allardyce kjøpte Enner Valencia i 2014 for 126 millioner kroner var angrepsspilleren delvis eid av en tredjepart. West Ham betalte både den mexikanske klubben Pachuca og firmaet for rettighetene for «hele» spilleren. Praksisen hadde da vært forbudt i England i syv år.

• I et møte i august i 2015, etter at Allardyce var ansatt som landslagstrener, ga 61-åringen råd hvordan man kunne unngå regelverket om tredjepartsoverganger.

• Allardyce langer ut mot både det engelske fotballforbundet, tidligere kollegaer og den forrige landslagstreneren Roy Hogdson. Sistnevnte beskrives av 61-åringen som «for ubesluttsom», mens assistent Gary Neville får kritikk for å være «feil innflytelse».

I trøbbel tidligere

Det er ikke første gang at Allardyce er i trøbbel etter overgangskontroverser. Mens han var trener for Bolton Wanderers i 2006 ble han involvert i BBCs Panorama-program (undersøkende journalistikk) for å ha tatt imot bestikkelser fra agenter mot at han hentet spillerne de representerte.

Allardyce ble senere frikjent av en uavhengig etterforskning som ikke kunne bevise ureglementerte betalinger til treneren.

Hverken Allardyce eller agenten hans har uttalt seg til avisen, og mandag kveld har det engelske fotballforbundet bedt om alle bevisene Telegraph har i forbindelse med saken. Avisen lover at flere avsløringer er på vei etter sin omfattende etterforskning.