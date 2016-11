EM-sluttspillet røk for U21-landslaget

DRAMMEN (VG) (Norge U21 – Serbia U21 1-0) De måtte ha tre for å vinne, to for å sikre ekstraomganger, men maktet ikke mer enn ett mål. Dermed går EM for U21-landslag uten Norge neste sommer.

Utgangspunktet fra første kamp – 0-2-tap – ble for tøft for mannskapet som prøvde, spilte og kombinerte – men kom ikke nærmere enn 1-0 og dermed 1-2 sammenlagt.

På 21 kamper over to år har denne generasjonen kun to tremålsseire – mot Kasakhstan og Irland. At den tredje skulle komme mot Serbia – U20-verdensmestere i fjor – var å håpe for mye.

I innledningsminuttene så dessuten Serbia ut som om de var menn mot gutter. Norge slet med å få tak på både ball og motstander, FK Haugesund-backen Kristoffer Haraldseid ble plaget på sin kant, og et serbisk hode kunne stanget gjestene i ledelsen allerede etter seks minutter. I et annet avslutningsforsøk traff ballen reklameplakatene rett bak stolpen til Sondre Rossbach med et smell.

God Ødegaard



Etterhvert fikk Norge – og Martin Ødegaard – tak i ballen. Tenåringen fra Real Madrid styrte det norske laget offensivt og hadde fine initiativ fra både Mats Møller Dæhli, Ghayas Zahid og Moi Elyounossi.

Sistnevnte fikk sjansen som burde gitt Norge ledelsen til pause: Ødegaard trillet Basel-proffen gjennom. I møtet med Serbias fryktinngytende målvakt Vanja Milinkovic-Savic valgte han en følsom chip.

Det fungerte bare halvveis: Keeperen ble utspilt, men avslutningen ble for løs – og ballen ble klarert av en forsvarer på målstreken.

Tidlig i 2. omgang la U21-sjef Leif Gunnar Smerud om til 4-4-2 og kjørte to rene spisser i Moi Elyounoussi og innbytter Veton Berisha de siste 35 minuttene. Samtidig flyttet han Ole Selnæs opp fra midstopperplass (der St. Etienne-proffen var meget solid) til midtbanen, plasserte Anders Trondsen bak og skjøv Martin Ødegaard på høyrekanten.

Det ble enda bedre tendenser i det nesten alltid kombinasjonssikre U21-spillet med Selnæs lenger frem, og etter 70 minutter kom belønningen: Kristoffer Haraldseid var nestemann til å sikte mot Elyounoussi – og traff. Det samme gjorde sarpingen perfekt og på hel volley banket han 1-0 til Norge.

MÅLSCORER: Mohamed Elyounoussi scoret kampens eneste mål, men det var ikke nok. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Den norske optimismen vokste, men samtidig tok serberne større sjanser og var nær ved å straffe et scoringsjagende Norge. På to minutter var Sondre Rossbach nede med foten og oppe med armen og avverget alene to kjempesjanser til gjestene.

Ni minutter før slutt var Odd-keeperen dessuten perfekt plassert på en heading etter corner – den fjerde serbiske målsjansen mot Norges to på dette tidspunktet. De fikk to til i sluttminuttene da hjemmelaget kastet frem spillere i håp om 2-0-målet og ekstraomganger.

Det resulterte i at Anders Trondsen var nødt til å legge en motstander i bakken under en kontring. Sarpsborgs midtbanespiller ble utvist uten at det hadde betydning for utfallet.

Norges lag (4-2-3-1) med VG-børsen: Sondre Rossbach 7 – Kristoffer Haraldseid 4, Jonas Grønner 4, Ole Selnæs 7, Birger Meling 4 – Iver Fossum 5, Anders Trondsen 6 – Ghayas Zahid 5 (Veton Berisha fra 55. - 4), Martin Ødegaard 5, Mats Møller Dæhli 5 – Mohamed Elyounoussi 5.

Fakta om U21-EM

* Disse skal delta: Polen (vertsland), Tsjekkia, Italia, Makedonia, Portugal, Danmark, Sverige, Tyskland, Slovakia, England (gruppevinnere), Spania og Serbia (vant toeromspill).

* Det er første gang sluttspillet omfatter 12 lag.

* Sluttspillet avvikles i tiden 16. til 30. juni.