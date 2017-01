Eliteseriespiller innlagt på sykehus etter voldsepisode

Stabæk-spiller Andreas Hanche-Olsen skal i helgen ha blitt utsatt for blind vold ved en t-banestasjon i Oslo. 19-åringen havnet på sykehus og er nå ute på ubestemt tid.

Stabæks 19 år gamle spiller Andreas Hanche-Olsen var i helgen involvert i en voldsepisode i Oslo. Ifølge en pressemelding på klubbens nettside ble unggutten utsatt for blind vold.

Skadene til Hanche-Olsen var så alvorlige at han måtte overnatte på sykehus. Klubben opplyser at unggutten nå sykemeldes i minimum to uker.

– Han ble utsatt for et tilfelle av blind vold i helgen. Han er foreløpig sykemeldt i to uker, sier daglig leder i Stabæk Fotball Jon Tunold til VG.

– Svært alvorlig

Gjermund Hanssen ved Majorstua politistasjon er påtaleansvarlig i saken. Han forteller til Nettavisen at det er for tidlig å slå fast at det dreier seg om blind vold.

– Det er flere ungdommer som har slåss, og vi jobber nå med å kartlegge hvem som har gjort hva, sier Hanssen.

Stabæk opplyser samtidig at de «ser svært alvorlig på det som har skjedd». Spilleren, som var på banen i 13 eliteseriekamper i fjor, skal etter omstendighetene ha det bra og være godt ivaretatt.

– Vi har dialog med han direkte og foreldrene hans. Faren hans er lege, så han blir fulgt opp godt hjemme. Vi har pratet med ham i dag. Han er våken og klar. Etter forholdene har han det bra, sier Tunold.

– Har fått slagskader

Stabæk vil nå ta vare på Hanche-Olsen best mulig på det personlige plan, mens den medisinske oppfølgingen blir overlatt til andre.

Tunold kjenner ikke til hendelsesforløpet forut for episoden.

– Såvidt jeg vet, er det snakk om noen slagskader. Saken er anmeldt til Oslo politikammer av de berørte.

Klubben ber om at mediene ikke kontakter spilleren.