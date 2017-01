Zekhnini på vei inn i pikant Bosman-situasjon

LA MANGA (VG) I fjor garanterte Jim Solbakken at Rafik Zekhnini kommer til å bli solgt for en rekordsum fra Odd. Nå er det tvilsomt om agenten får rett.

Stortalentet har under ett år igjen av kontrakten, og foreløpig har han ikke ønsket å forlenge den. Det betyr at han kan gå gratis etter 2017-sesongen hvis avtalen ikke reforhandles.

Solbakken varslet «norgesrekord»



I så fall vil det rime dårlig med det agent Solbakken sa til lokalavisen Varden i fjor. Han varslet barrierebrytende overgangssum på 19-åringen.

– Summen Odd får vil være norgesrekord. Den blir i alle fall høy. Jeg kan

TRENTE ALENE: Rafik Zekhnini tar ingen sjanser med sin eksplosive og skadeutsatte muskulatur. Han trente rolig mens resten av laget spilte fotball på La Manga. Foto: Morten Stokstad , VG

garantere at Odd og Herøya vil få meget bra betalt når det skjer. Ingen i eller rundt klubben behøver å være redd for at Rafik forsvinner uten et meget godt salg, sa Jim Solbakken.

Trener Dag-Eilev Fagermo føler seg trygg på at Zekhnini ikke blir solgt til utlandet i dette januar-vinduet. Uten forlengelse gjenstår dermed bare sommerens overgangsvindu, men da er det så lite igjen av avtalen at Odd neppe vil få mer enn smuler for sitt store salgsobjekt.

– Han har sagt selv at han ikke skal gå som Bosman-spiller. Vi har lagt mye ressurser i å utvikle ham. Så får vi se da. Jeg både håper og tror at han står for det han har sagt, sier Fagermo til VG.

Rafik Zekhnini trente rolig for seg selv mens resten av Odd-laget gjennomførte sin første økt på La Manga mandag. Den lynhurtige vingen skal bygge seg opp sakte, men sikkert, etter lårskaden han pådro seg på tampen av fjorårssesongen.

Ville ikke la seg intervjue



Han uttrykte en viss bekymring og usikkerhet i en uformell samtale med VG under treningen, men takket til slutt nei å stille opp på et intervju.

– Det er i hvert fall ikke på grunn av meg. Rafik kom bort til meg og sa at han ikke hadde lyst til å snakke med VG. Det er opp til han, det. Han mente det blir de samme spørsmålene som han har fått lenge. Han skal bruke all fokus nå på å trene seg opp igjen, sier Odd-sjefen.

– Skal han ha mediefri frem til eliteseriestart (første helgen i april) eller hvordan ser du på det?

– Nei, jeg kan ikke se noen grunn til at våre spillere skal ha noe mediefri nå. Vi er opptatt av å være en åpen klubb. Da må vi by på oss selv. Det er ingen som har gitt noen noe medieforbud. Det er noe han har valgt selv nå. Han er vel i den situasjonen at han trenger å komme seg ordentlig tilbake etter skaden. Han er ung, og føler kanskje litt stress rundt spørsmål omkring det, svarer Fagermo.

Se videoen der Zekhnini takket nei til intervju – ti uker før seriestart:

Etter det store gjennombruddet mot Borussia Dortmund uttalte han at unggutten fra Telemark har et større potensial enn Martin Ødegaard. Men akkurat nå innser han at det skal litt til for at Odd vil få det store salget som kan gi klubben solid handlefrihet de neste årene.

– Vi får ikke noe stor salgssum for en spiller som er skadet. Rafik blir ikke solgt nå. Det vil jeg aldri tro. Han må bli skadefri. Han har nesten ikke spilt Tippeliga-fotball heller. Høsten i fjor ødela mye. Han trenger å bli i Odd. Bli frisk. Og spille. Da er han et kjempetalent.

– Tidligere er det blitt signalisert at han ikke skulle gå som Bosman-spiller, at han i så fall skulle forlenge avtalen, hva er status på det?

– Godt spørsmål. Han har sagt til oss at han skal gjøre det. Så får vi se hva som skjer nå når overgangsvinduet stenger.

– Hvilke signaler har dere fått fra motparten?

– Det vet jeg ikke helt nå – for jeg har ikke vært involvert i den biten. Jeg har for så vidt driti i det også. Nå må han bli skadefri. Jeg er ikke så bekymret. Han må vise mer i Norge før de store klubbene kommer. De er ikke der før han viser mer, svarer Dag-Eilev Fagermo.

PS! Jim Solbakken har ikke svart på VGs spørsmål om hvorvidt det er aktuelt for Zekhnini å forlenge kontrakten med Odd.

