Zekhnini ble solgt til Fiorentina for nærmere 20 millioner kroner

SKIEN (VG) (Odd-Viking 0-2) På det som var Rafik Zekhninis (19) siste kamp i Skien på en stund, var det et annet brennhett salgsobjekt som avgjorde og ga Viking håp: Samuel Adegbenro (21).

Etter kampen ble Zekhnini - høytidelig - presentert som Fiorentina-spiller av Odds daglige leder Einar Håndlykken. Etter det VG vet ligger overgangssummen på ca 17 millioner, som kan øke til ca 20 millioner hvis alt slår inn. Odd har også sikret seg en videresalgs-prosent, trolig rundt 20 prosent.

– Jeg kan bekrefte at klubbene Odd og Fiorentina er enige om en overgang for denne gutten, Rafik Zekhnini. Han reiser til Italia i morgen til medisinsk test og forhandlinger om de personlige betingelsene, sier Håndlykken.

Rafik Zekhnini hadde ønsket denne overgangen en stund, og da VG snakket med han etter kampen kalte han det «en drøm»

– Det var interesse fra flere klubber den siste tiden, uten at jeg vil nevne navn. Men Fiorentina føltes riktig for meg, Odd fikk gode penger for meg. Det meste stemte nå. Jeg ønsket å reise, sier Zekhnini.

Zekhnini har måttet starte litt på nytt igjen i sommer, etter en trøblete sesong med skader og mange svake kamper. Derfor er også overgangssummen såpass lav som under 20 millioner kroner.

Hadde Zekhnini opprettholdt, og utviklet, det han viste for halvannet år siden, ville, etter det VG erfarer, en overgangssum fort ligget på 50-70 millioner kroner.

Men i kampen før overgangen ble bekreftet, havnet Zekhnini skyggen av en annen hurtig angriper.

– Halvannen million euro for Zekhnini: Da må Samuel være verd minst to millioner euro. For en kamp han hadde, sier Viking-trener Ian Burchnall til VG.

Den lynraske angriperen fra Nigeria scoret to mål i løpet av de 24 første minuttene på Falkum i Skien, og han burde faktisk ha scoret et par til - før pause.

For Viking skapte sju målsjanser, fem av dem hadde Adegbenro, bare på de første 45 minuttene. Det var Odd som så ut som et bunnlag, ikke Viking.

– Vi har vært fryktelig svake over tid nå. Sånn det har utviklet seg, så er vi et bunnlag, oppsummerer Dag-Eilev Fagermo overfor VG.

Skiens fotballstolthet er inne i en grusom periode. Odd har tatt fire poeng på de sju siste kampene, ikke vunnet en kamp og kun scoret to mål på disse kampene. Det forteller det meste om problemene Odd er oppe i.

Mot Viking startet Rafik Zekhnini på venstrekanten mens representanter for Fiorentina, Odd og Zekhnini satt et sted på tribunen og forhandlet. Og endelig ser angreps-talentet ut til å ha funnet tilbake til noe av det som har gjort han til en attraktiv spiller for større klubber enn Odd.

– Vi kommer til å savne farten hans. Men det har vært vanskelig for Rafik, for motstanderne har vært veldig oppmerksomme på styrkene hans, sier Odd-midtstopper Steffen Hagen.

Men da Zekhnini hadde begynt å få taket på Viking-backen Julian Ryerson, og skapt et par farligheter på sin side, da ble han satt over på høyrekanten.

Og forsvant.

– Vi får se hva det blir til. Ingenting er avklart ennå, sier Zekhnini på spørsmål om hvor nær han er Fiorentina.



– Det er noe jeg har drømt om siden jeg var seks år, så vi får bare se hva det blir til, legger 19-åringen til.

Da Zekhnini forsvant, fortsatte Samuel Adegbenro storspillet, og skapte en drøss av problemer for Odds normalt så stødige forsvar. 1-0 til Viking kom etter en flott pasning fra midtstopper for dagen, Kristoffer Haugen, som spilte en meget god kamp. Adegbenro var i bevegelse, Sonde Rossback kom ut. men nigerianeren passerte han og satte ballen i mål til 0-1 i Skien.

Så prøvde Odd-kaptein Steffen Hagen ser på et raid, gikk kanskje litt for langt, men han skal ha for at noen forsøkte noe i Odd-laget, mistet ballen, André Danielsen var kjapp i oppfattelsen, spilte Adegbenro rett gjennom - og han var iskald alene med Rossbach: 0-2.

Da ble det stille på Falkum.

Og Viking forsatte å skape sjanser, og burde ledet med mer enn to mål til pause. 2. omgang ble sjansefattig. Viking kontrollerte inn sin bare tredje seier for sesongen (to av dem er kommet mot Odd, 3-0 og 2-0). Og dermed fikk Viking kontakt med lagene foran, etter klart årsbeste.

Odd? Bedrøvelig. All selvtillit virker å være hvisket bort.

Da kampen var over kom pipekonserten.

Kanskje ikke så rart.