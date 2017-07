Zahid reddet Vålerenga-poeng i Kristiansund

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Vålerenga 1-1) Vålerenga fikk med seg et heldig bortepoeng takket være en scoring av Ghayas Zahid (22).

Dermed kan Ronny Deilas menn ta ferie med syv strake kamper uten tap i Eliteserien. Men det kunne fort endt med tap mot hjemmesterke Kristiansund.

Nordmøre-laget skapte en haug med store muligheter, men sjansesløsingen til Daouda Bamba kostet dem seieren. I stedet ble det for fjerde gang på rad uavgjort på Kristiansund stadion.

Vålerenga, som kom inn til kampen med seks strake kamper uten tap, åpnet best: Ghayas Zahid og Bård Finne fikk hver sin store mulighet til å gi laget en tidlig ledelse, men begge ble stoppet av en sterk Sean McDermott i Kristiansund-buret.

Like sterk var ikke VIF-keeper Robert Sandberg midtveis i første omgang. Først kom han rusende ut fra feltet sitt, felte Jonas Rønningen og ga gult kort. Så slapp han inn det påfølgende frisparket til Christoffer Aasbak – et skudd i keeperhjørnet som var godt innenfor hans rekkevidde.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-0, men det kunne sett verre ut for gjestene hvis ikke Sandberg hadde reddet seg inn ved å gjøre to gode redninger alene mot Daouda Bamba.

Etter hvilen slo Vålerenga tilbake. Et nydelig innlegg fra den offensive høyrebacken Robert Lundström fant Zahid i feltet, og playmakeren plasserte ballen kontrollert i nettet – hans femte scoring for sesongen.

Men scoringen ble ikke fulgt opp av gjestene, som i stedet fikk en rekke store sjanser imot. Daouda Bamba fikk tre nye muligheter til å overliste Sanderg, men Vålerengas keeper var tydeligvis fast bestemt på å revansjere sine svake involveringer fra første omgang.

Nå tar lagene sommerferie, selv om været i Kristiansund heller tydet på at det drar seg mot vinter; regnet pøste ned og det var bare så vidt at gradestokken viste et tosifret tall. «Heldig med været, ja vi er heldig med været», sang den tilreisende VIF-fansen.