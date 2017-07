KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Vålerenga 1-1) Vålerenga fikk med seg et heldig bortepoeng takket være en scoring av Ghayas Zahid (22). Etter kampen var unggutten alt annet enn fornøyd.

– Det er skuffende. Vi burde fått mer ut av denne kampen her. Men så spiller vi mot et lag som … Jeg tror ikke jeg har sett et lag slå så mange langballer. Det er så mye piss at det er helt sykt, sa Zahid til Eurosport etter kampen.

Frustrasjonen var åpenbar hos Vålerengas målscorer og spesielt motstanderen fikk gjennomgå.

– De ødelegger ikke bare for andre, de ødelegger for seg selv også. Jeg skjønner ikke at folk vil spille for et slikt lag. Jeg skjønner ikke hva de får ut av det, fyrte Zahid av, som slett ikke var ferdig med å karakterisere et Kristiansund-lag, som satset på kontringer i store deler av kampen.

– De kommer enten til å ligge på bunn eller så kommer de til å rykke ned. Det ødelegger norsk fotball.

Men selv med 1-1 mot nedrykkskandidat Kristiansund, kunne Ronny Deilas menn ta ferie med syv strake kamper uten tap i Eliteserien.

Likevel skapte Nordmøre-laget en haug med store muligheter, men sjansesløsingen til Daouda Bamba kostet dem seieren. I stedet ble det for fjerde gang på rad uavgjort på Kristiansund stadion.

Vålerenga, som kom inn til kampen med seks strake kamper uten tap, åpnet best: Ghayas Zahid og Bård Finne fikk hver sin store mulighet til å gi laget en tidlig ledelse, men begge ble stoppet av en sterk Sean McDermott i Kristiansund-buret.

Like sterk var ikke VIF-keeper Robert Sandberg midtveis i første omgang. Først kom han rusende ut fra feltet sitt, felte Jonas Rønningen og ga gult kort. Så slapp han inn det påfølgende frisparket til Christoffer Aasbak – et skudd i keeperhjørnet som var godt innenfor hans rekkevidde.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-0, men det kunne sett verre ut for gjestene hvis ikke Sandberg hadde reddet seg inn ved å gjøre to gode redninger alene mot Daouda Bamba.

Etter hvilen slo Vålerenga tilbake. Et nydelig innlegg fra den offensive høyrebacken Robert Lundström fant Zahid i feltet, og playmakeren plasserte ballen kontrollert i nettet – hans femte scoring for sesongen.

Men scoringen ble ikke fulgt opp av gjestene, som i stedet fikk en rekke store sjanser imot. Daouda Bamba fikk tre nye muligheter til å overliste Sanderg, men Vålerengas keeper var tydeligvis fast bestemt på å revansjere sine svake involveringer fra første omgang.

Nå tar lagene sommerferie, selv om været i Kristiansund heller tydet på at det drar seg mot vinter; regnet pøste ned og det var bare så vidt at gradestokken viste et tosifret tall. «Heldig med været, ja vi er heldig med været», sang den tilreisende VIF-fansen.