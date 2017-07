Zahid mener han burde vært på landslaget – nå vil han forlate Vålerenga

Vålerengas playmaker Ghayas Zahid (22) forstår ikke hvorfor han ikke har fått sjansen på landslaget. Men han tror et salg til utlandet kan gjøre susen.

VIFs nummer 10, som var nær en overgang til Manchester City i vinter, er fast bestemt: Han ønsker å forlate norsk fotball denne sommeren.

– Jeg føler det er riktig sommer å dra ut på. Det er på tide å ta det neste steget nå. Jeg føler at jeg har hatt en fin vårsesong, levert gode prestasjoner i det siste, og har spilt fast i Eliteserien i tre år. Jeg trenger nye utfordringer, sier Zahid til VG.

Les mer: Hevder Søderlund og Selnæs er uønsket i Saint-Étienne

– Har du gitt beskjed om det til klubben?

– Jeg snakker ikke så mye med klubben selv. Det går via Mike (Kjølø, agent). Klubben vet godt at hvis det kommer et godt tilbud og en mulighet jeg ønsker å ta, så vil jeg gjerne forlate VIF, sier mannen med de kontroversielle leggskinnene:

– Jeg burde fått sjansen

22-åringen har tydelige tanker om hvilket nivå som vil være riktig for ham.

– Jeg vil jo spille i en av de fire store ligaene en dag, men det første steget må tas først. Da tenker jeg på en god klubb med ambisjoner i Nederland, Belgia, Hellas eller en annen liga på det nivået, sier den offensive midtbanespilleren.

Lest denne? Genk nekter å selge Sander Berge

Zahid har vært en stabil leverandør av målpoeng siden han etablerte seg som en fast del av Vålerenga-laget i 2014. Han startet med ni mål og fem assists i 2014, deretter syv mål og fem assists i 2015, så åtte mål og seks assists i 2016. Så langt denne sesongen har han scoret fire mål og slått fire målgivende pasninger.

Totalt: 28 mål og 20 målgivende pasninger i Eliteserien. Det burde vært godt nok for landslaget, mener Oslo-gutten.

– Jeg føler jeg har vært god nok for landslaget i en periode. Den statistikken jeg har i målpoeng, er det veldig få på landslaget som har. Og de fleste spiller heller ikke i klubbene sine. Jeg synes det er litt rart at jeg ikke har blitt tatt ut, og mener jeg burde fått sjansen, sier Zahid.

Finn ut hvorfor «Moa» og Deila feiret så intenst her:

Deila: – Kan bli vanskelig

Med dét kommer han tilbake til den ønskede overgangen til utlandet:

– Jeg føler kanskje at jeg er nødt til å komme meg ut av landet for å komme med på landslaget. Det er kanskje det som skal til.

Zahid har nå under ett år igjen av kontrakten sin med Vålerenga. Han går langt i å si at det er fullstendig uaktuelt å forhandle om en forlengelse.

– Jeg har vel egentlig ikke tenkt til å fornye den, nei. Det er ikke planen, sier han.

Les mer: Zahid bryter forsikringsvilkår

Vålerenga-trener Ronny Deila har ikke besvart VGs henvendelser. Han har tidligere uttalt følgende til Dagbladet om Zahids usikre fremtid:

– Jeg skulle gjerne sittet utenfor huset til Zahid i en uke, om jeg hadde trodd det ville hjelpe, men jeg ser at det kan bli vanskelig å få han til å skrive en ny kontrakt. Inntil videre er han hos oss, men vi skal være en klubb som gir folk muligheten når den kommer, og jeg forstår at han har lyst til å ta et nytt steg.