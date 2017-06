TV 2-profil Davy Wathne (67) stiller seg uforstående til at så mange seter står tomme når serieleder Brann spiller hjemmekamper.

Mandag var det 10.351 tilskuere som fikk se bergenserne slå Stabæk 5–0. Brann Stadion har kapasitet til å ta imot over 17.000.

– Er det patriotismen? Føler ikke folk den begeistringen og tilhørigheten vi bergensere skryter av å være best på? At vi er en klan, en stamme med et sterkt forhold? At det ikke er flere folk til stede på Brann-kampene er hverken unikt eller enestående – men i sammenheng med den sportslige prestasjonen er det det, sier TV 2s sportsanker Davy Wathne.

– Folks likegyldighet til suksessen forundrer meg, legger han til.

Han har Sportsklubben Brann som hobby, jobb og lidenskap – og det er ingen hemmelighet at han er stolt av å være bergenser. Han har mange spørsmål om hvorfor det har blitt sånn, om hvorfor det er så mange tomme sitteplasser på Brann Stadion. Selv måtte han jobbe mandag kveld.

SAVNER OPPSLUTNING: TV 2-profil Davy Wathne. Foto: Kyrre Lien , VG

– Jeg var på jobb, og det er gyldig fravær. Men hvis jeg har fri og det er kamp, er jeg på stadion. Det er en selvfølge. Mandag møtte Brann et lag med attraktive spillere som Ohi Omoijuanfo, og en attraktiv motstander, historisk sett. For ti år siden var det Stabæk vi kjempet om seriegullet med, og året etter sikret Stabæk gullet på «Stadion».

Han spekulerer i om det har med at verden er veldig annerledes nå. Med teknologi følger man mer med på alt – uansett hvor man er.

– Gjort alt de har blitt bedt om



Men de som faktisk var på stadion, fikk se Brann innta tabelltoppen, noe Wathne mener er en sterk prestasjon med tanke på at klubben var i OBOS-ligaen for to år siden.

– Brann overgår alle forventninger. De er på gulljakt og er kvalifisert for spill på kontinentet. Man etterlyste flere lokale spillere, og nå er de lokalpreget, velorganiserte, de underholder, skaper sjanser og scorer mål, og likevel kommer ikke folk. Jeg skjønner det ikke, sier han.

Wathne har flere ganger uttrykt seg i klare ordlag om publikumssvikten på sin Twitter-konto.



For da bergenserne etterlyste et mer lokalt preg på Brann-laget, fikk de nettopp det. I dag er det ti spillere i Branns tropp som er fra i og rundt Bergensområdet. Flere av dem spiller fast på laget, som Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen, Kasper Skaanes og Steffen Lie Skålevik.

– På edruelig og nøkternt vis har de kommet seg ut av en sportslig krise – og det er noe sjarmerende ved det. De har gjort alt publikum har bedt dem om. De har blitt mer jordnære, folkelige, omgjengelige, og likevel uteblir interessen.

Wathne var en av få som så Brann ta gull i 1962, i 1963 og i 2007. Han så også nedrykket til OBOS, og oppturen som deretter fulgte.

– Det skumle er om patriotismen er på vikende front, for den er viktig å ha. Det å gå på stadion er en markering av patriotisme. Det er viktig å føle at man er en del av en gruppe, og at den gruppen er unik, sterk og samlet, med kultur, historie og tradisjon. Det skaper stolthet, og gir en følelse av å være privilegert.

– Det burde appellere



I gullsesongen i 2007 hadde Brann et gjennomsnittlig tilskuertall på 17.224. Når man ti år senere nok en gang ser ut som en gullkandidat – er det hittil i år, på seks hjemmekamper, et snitt på 11.987 tilskuere.

– Det er attraktivt å bli seriemester i Norge. Mange mente at vi var bortskjemt med gull i 2007, men det burde man være kurert fra etter nedrykket, og oppholdet i OBOS-ligaen i 2015. At Brann er i toppen så raskt etter OBOS-oppholdet burde appellere mer enn det gjør. Det er ikke sånn at vi bergensere er et bortskjemt folk med mange enere på ulike arenaer, eller en masse andre tilbud som tar oppmerksomheten bort fra kamp i Bergen.

TV 2-profilen håper at folk finner veien tilbake til Brann Stadion.

– Akkurat det med Bergen og patriotisme burde gi seg utslag i større fremmøte og mer oppslutning rundt et lag som beviselig gjør det bedre enn noen med rimelighet kan forlange.

Savner profiler

Journalist og kommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, synes det er litt flaut at det er halvfullt på stadion den dagen Brann inntar tabelltoppen.

– At bergenserne svikter Brann, er en sannhet med modifikasjoner. Ja, de gjør det, og det er flaut at det var halvfullt på stadion på mandag. Dette er ikke unikt for Bergen, dog. Dette skjer landet over. Jeg tror det samsvarer med at folk avslører nivået i Eliteserien, og de ser at det de får servert av norsk fotball er relativt svakt, spesielt sett i konkurranse med andre tilbud, sier han til VG, og legger til:

– Det er trist, for dette er ikke representativt for Bergen som fotballby.

Pamer spekulerer i Eliteseriens nivå i år, kontra ti år siden. Han mener det var langt høyere nivå tidligere, og begrunner det slik:

– Resultatene norske lag har levert i Europa de siste årene er betenkelige, og det samme gjelder for landslagets del. At spillere som nærmer seg pensjonsalderen hevder seg i Eliteserien, er alarmerende. Det er en mangel på profiler. Bortsett fra Nicklas Bendtner og Pål André Helland, er det ikke så mange, hverken i Oslo, Stavanger, Ålesund eller noen andre steder. 2007-utgaven av Tippeligaen hadde flere profiler, fordelt på flere lag enn 2017-versjonen av Eliteserien.

Det samme gjelder Brann, understreker han.

– Daniel Braaten er en spiller bergensere har begynt å trykke til brystet sitt, men det er ingen store kjæledegger i laget som det vanligvis har vært. 2007-laget som tok gull hadde flere profiler. Brann savner en Thorstein Helstad, mener han.