Wangberg sikret poeng mot Brann: – Vi har mye å jobbe med

(Tromsø - Brann 1-1) Det så ut til å bli en perfekt serieåpning for Brann. Men så dukket en gammel kjenning opp.

– Vi ønsker å spille gjennom midten, vi ønsker å sette opp kantene våre. Det var vi ikke spesielt gode på i dag. Det stemte ikke helt, så vi har mye å jobbe med på trening før neste kamp mot Viking. Vi er i gang nå, så det er fint at kampene kommer tett. Det er bare å nullstille, sa målscorer Simen Wangberg til NRK.

Hjemmepublikumet hadde nesten gitt opp etter Jakob Orlovs nydelige lobb. Så fikk Tromsø en corner i siste spilleminutt, Morten Gamst Pedersen slo ballen perfekt til Wangberg som løp til fremste stolpe og headet inn 1-1. Tromsø jublet som om de hadde vunnet kampen.

Les også: LSK-seier etter selvmål på overtid

16 sekunder etter avspark

For Brann var det beste laget på Alfheim, det lugget veldig for Tromsø som var svært passive og slet med skape store farligheter i angrep. Brann hadde to målsjanser før sidebytte og rett etter pause fikk de betalt:

16 sekunder etter avspark sendte Gilli Rólantsson en høy ball i bakrommet mot Orlov. Svensken var iskald og lobbet ballen over keeper Gudmund Kongshavn og dermed tok Brann ledelsen i Ishavsbyen, som var på frysepunktet søndag kveld.

BRANN-JUBEL: Jakob Orlov (skjult bak) ga Brann ledelsen i Tromsø. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Mange stusset over at Brann-trener Lars Arne Nilsen vraket Torgeir Børven og spilte med Jakob Orlov på topp i serieåpningen. Men svensken svarte altså på tiltale.

– Ekstremt stor forskjell

Hjemmelaget prøvde å svare. Men noe konstant press klarte ikke Bård Floviks menn å legge på gjestene. Thomas Lehne Olsen fikk en stor mulighet kvarteret før slutt, men fjorårets TIL-toppscorer blåste ballen over mål.

Men i det 90.ende minutt dukket altså kaptein Wangberg opp og gjorde kvelden til en nedtur for sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg er for så vidt fornøyd med å få ett poeng, men jeg har følelsen av at vi hadde litt for høye skuldre den første timen. Men det er ekstremt stor forskjell på tap og å berge poeng på slutten. Både med tanke på tabellen, men også med tanke på å unngå hjemmetap, sa TIL-trener Bård Flovik.

Dermed ble det ett poeng på hvert av lagene. Det er nok Brann mest misfornøyde med.

Les også: Scoret hat trick for Stabæk

Saken oppdateres!