Wangberg ødela for Brann: – Surt

(Tromsø - Brann 1-1) Det så ut til å bli en perfekt serieåpning for Brann. Men så dukket en gammel kjenning opp.

– Vi ønsker å spille gjennom midten, vi ønsker å sette opp kantene våre. Det var vi ikke spesielt gode på i dag. Det stemte ikke helt, så vi har mye å jobbe med på trening før neste kamp mot Viking. Vi er i gang nå, så det er fint at kampene kommer tett. Det er bare å nullstille, sa målscorer Simen Wangberg til NRK.

Hjemmepublikumet hadde nesten gitt opp etter Jakob Orlovs nydelige lobb. Så fikk Tromsø en corner i siste spilleminutt, Morten Gamst Pedersen slo ballen perfekt til Wangberg som løp til fremste stolpe og headet inn 1-1. Tromsø jublet som om de hadde vunnet kampen.

– Det kjennes litt surt, men Tromsø var bedre enn oss i 2. omgang. Vi fikk ett poeng, noe som er deilig. Det er ikke ofte vi klarer det på Alfheim, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til NRK.

SIKRET POENG: Simen Wangberg stanget inn 1-1 mot gamleklubben Brann søndag. Her jubler han med Morten Gamst Pedersen (t.v.), som slo corneren. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

16 sekunder etter avspark

For Brann var det beste laget på Alfheim, det lugget veldig for Tromsø som var svært passive og slet med skape store farligheter i angrep. Brann hadde to målsjanser før sidebytte og rett etter pause fikk de betalt:

16 sekunder etter avspark sendte Gilli Rólantsson en høy ball i bakrommet mot Orlov. Svensken var iskald og lobbet ballen over keeper Gudmund Kongshavn og dermed tok Brann ledelsen i Ishavsbyen, som var på frysepunktet søndag kveld.

Mange stusset over at Brann-trener Lars Arne Nilsen vraket Torgeir Børven og spilte med Jakob Orlov på topp i serieåpningen. Men svensken svarte altså på tiltale.

BRANN-JUBEL: Jakob Orlov (skjult bak) ga Brann ledelsen i Tromsø. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Ekstremt stor forskjell

Hjemmelaget prøvde å svare. Men noe konstant press klarte ikke Bård Floviks menn å legge på gjestene. Thomas Lehne Olsen fikk en stor mulighet kvarteret før slutt, men fjorårets TIL-toppscorer blåste ballen over mål.

Men i det 90.ende minutt dukket altså kaptein Wangberg opp og gjorde kvelden til en nedtur for sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg er for så vidt fornøyd med å få ett poeng, men jeg har følelsen av at vi hadde litt for høye skuldre den første timen. Men det er ekstremt stor forskjell på tap og å berge poeng på slutten. Både med tanke på tabellen, men også med tanke på å unngå hjemmetap, sa TIL-trener Bård Flovik.

