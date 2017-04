Wæhler med Deila-kritikk: – Nå vet jeg ikke hva Ronny står for lenger

Den tidligere Vålerenga-veteranen Kjetil Wæhler (41) synes ikke noe om uttalelsene til Ronny Deila (41) etter 4-0-tapet i Molde.

«Jeg er kommet til en bånnklubb», sa Vålerenga-treneren etter sitt tredje strake tap i Eliteserien, som sendte laget ned på 15. plass i Eliteserien. Det får Wæhler til å reagere.

– Det er litt overraskende. Det er en klubb som ikke har vært i toppen de siste årene, men det er å dra det litt for langt å si at vi er en bånnklubb, sier den tidligere VIF-stopperen, som la skoene på hyllen etter fjorårssesongen.

Bakgrunn: Deila etter stortapet: – Jeg er kommet til en bånnklubb

Han er skeptisk til signalene Deila sender ut når han kaller Vålerenga en «bånnklubb» – spesielt overfor de nye spillerne som har kommet inn foran denne sesongen.

– Det er litt merkelig at han sier det, for vi hadde et enda mer sammensveiset lag i fjor enn i år. Det er ikke så kult for de nye spillerne som kommer inn, som forventer å komme til en toppklubb, at han sier at de kommer til en bånnklubb. Det er godt mulig han sier dét i pressen og noe annet innad. Nå gjelder det å slikke sår, stikke fingeren i jorden og innse at kvaliteten ikke er all verden. Dette handlet nok egentlig om å børste bort litt rust, sier Kjetil Wæhler.

Her kan du se høydepunktene fra Vålerengas ydmykende 4-0-tap:

– Vet ikke hva Deila står for

41-åringen opplevde Ronny Deilas inntog i Vålerenga i fjor høst som en kjempeopptur. Foran årets sesong forventet han at de skulle være med og kjempe om medalje. Men etter fire serierunder er han svært skuffet over gamleklubben.

I dette intervjuet med VG forteller Wæhler at han savner den samme Deila-effekten han så i fjor høst, at han forventer mye mer av flere profiler, og at han på ingen måte er imponert over forsvarsspillet til sine gamle lagkamerater.

– Det jeg er mest skuffet over, er at den intensiteten Ronny kom med i fjor, ikke er der lenger. Det er litt bekymringsfullt. Alle lag kan ha trøkk, vilje og tæl, men det ser man ikke igjen i Vålerenga. Jeg vet ikke hva som har skjedd fra treningskampene til nå, sier Wæhler.

Lest denne? Deila trekker gullpraten etter sjokktap

Før sesongen sa han til seg selv og folk rundt seg at Vålerenga kunne ta medalje. Såpass gode hadde resultatene og prestasjonene i treningskampene vært. Nå kjenner han ikke igjen laget.

– Jeg ser ikke det samme lenger. Det forundrer meg, for nå vet jeg ikke hva Ronny står for lenger. På de få månedene jeg fikk med ham, tenkte jeg «wow, dette er dritbra, dette har jeg lyst til å være med på». Men det ser jeg ikke igjen nå. Det er litt rart, sier mannen med 31 A-landskamper og 225 Eliteserie-opptredener.

Stabæk-helten: «Jeg stoler på at Jesus har en plan for meg»

Forrige sesong åpnet Vålerenga sesongen med fire strake tap. Denne gangen har de i det minste vunnet én av de fire første kampene. Men Wæhler mener laget likevel var bedre i fjor.

– Vi hadde ikke en god start i fjor heller, men da så man flere tendenser enn man gjør nå. Det er litt enkelt å si at man er tre poeng foran skjema, for vi spilte bedre i starten i fjor. Så man skal være litt forsiktig med å trekke for mange paralleller med fjoråret, sier Wæhler.

Deila før sesongen – ville stoppe RBK-dominansen:

Forventer mer av nøkkelspillere



Han medgir at flere skader på viktige spillere har skapt problemer for Vålerenga i starten av sesongen. Midtbanespillerne Christian Grindheim og Magnus Lekven mistet de tre første serierundene på grunn av skader, Mohammed Abdellaoue har mistet to av fire kamper av samme grunn, og forsvarssjef Jonatan Tollås Nation var suspendert mot Molde.

Men Wæhler forventer mer av lagets skadefrie profiler.

– Det er noen sentrale spillere som ikke har vært så gode som de burde være, sier 41-åringen.

Fått det med deg? Odd-Zekhnini utvist for grisetakling

Her forsnakker Rekdal seg på direkten:

– Bør samarbeide bedre

Vålerenga mistet mye rutine i forsvaret da Wæhler bestemte seg for å legge opp. Jonatan Tollås Nation (26) har tatt over som sjefen i midtforsvaret, men Vålerenga har sluppet inn 10 mål på de fire første kampene. Det er flest av alle.

Husker du? Wæhler føler seg aldersdiskriminert av Høgmo

Da Tollås Nation var suspendert mot Molde, stilte Deila med en ganske uerfaren backfirer: Simen Juklerød (22), Markus Nakkim (20), Robert Lundström (27) og Ivan Näsberg (20).

– Savner Vålerenga en ordentlig forsvarssjef som deg?

– Det er ingen tvil om at de spillerne som er der, er bra nok én og én, men som en lagdel bør man samarbeide bedre enn det man har gjort. Det er vanskelig å si om de hadde trengt en leder, men samholdet må helt tydelig bli bedre. Man trenger ikke én sjef bak der om de samarbeider godt, men det virker ikke som samarbeidet har vært så bra så langt, sier Wæhler.