Wæhler er nøkkelen i Bakkes Chelsea-inspirerte Sogndal

(Kristiansund - Sogndal 1-1) Sogndal-trener Eirik Bakke så til ligamester Chelsea og hentet Kjetil Wæhler (41) for å snu en vond trend. Med ny formasjon og superveteranen på banen har laget fått en voldsom opptur.

– Han er en fantastisk mann å ha i garderoben og i alt han foretar seg. Han er førstemann inn og sistemann som reiser. Han er en profesjonell spiller som alle guttene her ser opp til. Han er en rollemodell og det er ikke alltid vi har hatt slike referansetyper i Sogndal, sier Bakke om sin 41 år gamle stoppersjef.

KRIGER: Kjetil Wæhler bidro sterkt til å hindre mer enn ett mål mot Sogndal i dag. Foto: Anders Tøsse , NTB scanpix

Tetter igjen med Wæhler



Kun fem poeng på de syv første rundene og skader på sentrale forvarsspillere fikk Sogndal-sjefen til å ta grep. 12 baklengsmål i denne perioden var også for tøft å svelge. Bakke gjorde noe han ikke kommer til å angre på, og hentet inn Kjetil Wæhler 12. mai.

Dagen etter var han på banen mot Viking. Siden den gangen har 41-åringen spilt tre fulle 90-minuttere og én omgang mot Brann. Laget har kun sluppet inn to mål med ham på banen. Bare én gang har det raknet for Sogndal i denne perioden. Det var i 3-2-tapet mot Brann for en drøy uke siden. Da var til gjengjeld Wæhler tatt av banen til pause.

Ser til Chelsea



Etter hvert har også Sogndal lagt om formasjon. Bakke og hans støtteapparat har hentet inspirasjon i Premier League-mester Chelseas 3-4-3-formasjon.

– Vi fikk jo alle midtstopperne skadet og satte inn unggutter. Da passet det bra med tre bak. I tillegg kler det Kjetil å spille i en treer når han har vært så lenge ute. Han er nøkkelen til at den formasjonen fungerer. Og så har vi vingbacker som orker mye. Derfor passer dette oss bra, forklarer Bakke – før han avslører hvilket lag som inspirerer ham aller mest.

– Så prøvde vi å se etter hvem som er best i denne formasjonen. Det er jo Chelsea. Vi ser på hvordan de løser ting i den formasjonen og tar med oss det beste fra dem. I tillegg ser vi på Atlético Madrid i 4-4-2 hvis vi spiller dét. Det er lettere å bruke bruke slike referanser overfor spillerne. De ser jo tross alt på disse lagene i helgene og midtuker, sier Sogndal-treneren.

OPPTUR: Sogndal-trener Eirik Bakke og spillerne får skryt av supportere etter borteseier mot Molde 16. mai. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Sterkt poeng



Søndag ble det nok et nytt poeng mot hjemmesterke Kristiansund – med Wæhler på banen i samtlige 90 minutter.

Det er lettere sagt enn gjort. For Kristiansund har etter åpningstapet mot Molde viste seg å være en hard nøtt å knekke på eget kunstgress. Brann, Strømsgodset og Haugesund har alle reist hjem tomhendte. Bare Lillestrøm har fått med seg ett poeng. Og nå Sogndal.

Det spørs om ikke det gikk en kule varmt hos både Bakke og Wæhler på baklengsmålet. Det virket helt unødvendig. Chidibiere Nwakali skulle bare slå en støttepasning til en av midtstopperne i det 35. minutt.

Presisjonen var imidlertid elendig. Ballen traff i stedet Jean Alassane Mendy. Kristiansund-spissen takket og bukket, før han plasserte ballen lekkert i mål bak en sjanseløs Mathias Dyngeland i Sogndal-buret.

– Ikke verdens beste fotball



De store sjansene uteble de neste 25 minuttene, helt frem til Eirik Schulze dukket opp på hjemmelagets halvdel like før timen var spilt. Han hadde misset en stor mulighet i første omgang, men denne gangen var han langt mer bestemt.

Schulze tok seg forbi både én og to mann før han hamret ballen knallhardt i Sean McDermotts høyre hjørne. 1-1 var et faktum og flere mål ble det ikke på Kristiansund Stadion.

– Det er en tett kamp i dag. Sogndal er som oss et fysisk sterkt lag. Det blir mye krig og ikke verdens beste fotball. Vi er fornøyde med poengene vi har tatt nå (fire på de siste to kampene). Det er en lang sesong. Vi må være «seiglivet» og plukke med oss poeng hele veien, og så må vi bare plukke nok, oppsummerer KBK-trener Christian Michelsen overfor Eurosport.