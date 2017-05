Wæhler (41) klar for Sogndal: – Et eventyr

41 år gamle Kjetil Wæhler beskriver Sogndal-comebacket som et eventyr – og vil ikke utelukke at han fortsetter også etter denne sesongen.

Han la en smule motvillig opp etter fjorårssesongen i Vålerenga. Men da Eirik Bakke tok kontakt kjente den gamle sirkushesten lukten av sagmugg...

Vil ikke utelukke flere sesonger



41-åringen ble raskt enig med Sogndal om en kontrakt ut året.

– Jeg ser på dette som et eventyr. Jeg er her for å bidra, og jeg gleder meg veldig, sier Wæhler til VG.

– Vil du utelukke at du kan komme til å fortsette også etter denne sesongen?

– Det har jeg ikke tenkt på. Men det kan jo hende at det ender med at det er dritkult. At det blir en restart og gir meg en utrolig boost. Jeg har hele tiden følt at jeg nok har flere år inne. Det var mye tull i Vålerenga i fjor, men nå føler jeg at gleden er tilbake. Det blir spennende å se hvordan det går, svarer superveteranen.

Den mangeårige Vålerenga-spilleren er sammen med fjorårets Kristiansund-kaptein Espen Næss Lund hentet inn som redningsmenn til skaderammede Sogndal – som sliter med store forsvarsproblemer etter at midtstopperne Christophe Psyché og Bjørn Inge Utvik er ute i lang tid.

Situasjonen forverret seg ytterligere da 17 år gamle Ulrik Fredriksen ble utvist mot Haugesund i forrige kamp og soner karantene i helgens bunnkamp mot Viking.

– Jeg sendte først en tekstmelding. Så hørte jeg at han var litt sugen da jeg ringte. Da ballet det på seg. Det er fantastisk for oss å få en sånn kapasitet til Sogndal. Det er så sporty at han kaster seg rundt, og det sier litt om Kjetil Wæhler. Han er en toppidrettsutøver i fotballen. De er det ikke så mange av, sier trener Eirik Bakke.

– Er han aktuell for å spille mot Viking?



– Ja. Jeg henter ikke Kjetil Wæhler hvis han ikke skal spille. Han er som Ole Einar Bjørndalen, og han lever deretter også. Han er utrolig profesjonell. Han vil også være gull verdt å ha i klubben for alle ungguttene våre.

Blir eldre enn Håvard Flo

Kjetil Wæhler fylte 41 år 16. mars og vil dermed slå klubbrekorden til Håvard Flo som tidenes eldste Sogndal-spiller. Den sportslige lederen var 40 år da han gjorde comeback for klubben i 1. divisjon i 2010.

– Jeg har allerede fleipet med Wæhler om at jeg misliker at han tar klubbrekorden. Men vi er veldig glade for at både han og Espen Næss Lund hjelper oss i en ekstrem skadesituasjon. Det har vært bekymringsfullt. For det er ikke bare snakk om strekkskader. Det er vitale skader som knekt bein, brudd i ankel, korsbånd og akillesoperasjon. Spillergruppen har stått fantastisk sammen, men det er veldig bra at vi nå får inn to typer som vil bidra med erfaring og rutine, sier Flo til VG.

Begge har vært klubbløse siden nyttår, men har holdt seg i form ved hjelp av egentrening.

– Jeg tror ikke jeg har holdt meg i form fordi jeg håpet på comeback, men det begynte å krible i kroppen da jeg ble spurt. Jeg vet at jeg har det i meg.

– La du opp i fjor mot din egen vilje?

– Jeg følte at jeg fremdeles kunne bidra, men det var aldri noe tema fra Vålerengas side å tilby ny kontrakt. Det var selvfølgelig spennende da Ronny (Deila) kom inn og bragte med seg entusiasme. Avslutningen var super prestasjonsmessig, og da tenkte jeg at det kunne være lurt å gi seg på topp. Men jeg hadde ikke sa ja til dette hvis jeg ikke følte det var riktig. Kona sier fallhøyden er stor, men jeg er ikke helt enig. Det handler om å leve litt i nuet. Jeg har kommet til en fin bygd på våren, og ser på det hele som et lite eventyr. Jeg ble kastet inn på treningen i dag, og det kjentes bra ut. Spillergruppen her er ung, og har mye potensial, men den trenger kanskje litt erfaring og rutine.

Emoji-svar på VG-spørsmål

VG spurte Kjetil Wæhler i går om det var aktuelt for ham å gjøre comeback som fotballspiller. Da svarte 41-åringen med en «ansikt med gledestårer»-emoji.

LATTERLIG SPØRSMÅL? På onsdag svarte Kjetil Wæhler slik på VGs spørsmål om han skal gjøre comeback som fotballspiller.

Han ville hverken bekrefte eller avkrefte om han kommer til å gjenoppta fotballkarrieren.

– Det var en del papirarbeid som gjensto, sier Wæhler med et smil, bare delvis unnskyldende for den mangelfulle responsen.

Opprinnelig la Wæhler opp etter fjorårssesongen som Vålerenga-spiller. I år har han jobbet som fotballekspert for Eurosport i forbindelse med enkelte kamper i Eliteserien.

– Jeg føler meg så klar som jeg kan få blitt. Den fysiske formen er det ikke noe å si på. Det handler om å få tilbake fotballforståelsen, timingen, det å ta for seg igjen. Jeg må bare klinke til. Få tilbake galskapen og skarpheten.

– Hvor lang tid brukte du på å bestemme deg for å si ja til Sogndal?

– Bakke hadde dårlig tid, så det gikk veldig kjapt. Litt fort i svingene, men på en kontrollert etter at jeg hadde gått noen runder i stua, svarer Wæhler.

Etter det VG erfarerer har også Kongsvinger forhørt seg om comeback-mulighetene for den tidligere Lyn-, Wimbledon-, Moss, Vålerenga-, Aalborg- og IFK Göteborg-spilleren.

Eurosport-kommentator Jørn Sundby skriver på Twitter at han etter planen skulle kommentere Sogndal – Brann sammen med Wæhler for Eurosport 20. mai. Nå blir det litt andre oppgaver på mannen med 32 A-landskamper for Norge.