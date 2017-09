Vraket Gytkjær avgjorde

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Haugesund 0-1) En vraket Frederik Gytkjær (24) brukte ett minutt på banen til å avgjøre kampen mot Sogndal.

Gytkjær var vraket til kampen etter å ha slitt med måltørke i serien siden 6. april.

Så brukte han var ett minutt på å score målet som sendte Sogndal rett ned i nedrykksgjørmen.

Gytkjær kom på banen i 67. minutt og scoret seiersmålet i 68. Tromsø krøp opp i ryggen og Kristiansund smatt forbi opp på sikker plass etter 0-0 på Åråsen mot Lillestrøm.

Spill i divisjonen under er ikke det Even Hovland så for seg da han nylig signerte treårskontrakt med Sogndal. Den tidligere Nürnberg-spilleren var tilbake i gamleklubben han forlot i 2011.

Hovland fikk kapteinsbindet



Hovland gikk rett inn i førsteoppstillingen og dannet trebackslinje sammen med Kjetil Wæhler og engelskmannen James Greenidge Reiss. Ikke bare var den hjemvendte utenlandsproffen tilbake fra start for Sogndal.

Han fikk også kapteinsbindet i sin retur til klubben han forlot i 2011. Hovland signerte nylig treårskontrakt med Sogndal etter at han ikke fikk napp hos aktuelle klubber i utlandet.

Sogndal best før pause



Sogndal var klart best før pause og skapte tre kvalifiserte målsjanser, mens Haugesund om vi legger godviljen til skapte en. Sogndal pakket godt igjen bakover med sitt nykomponerte forsvar. Fremover var Martin Ramsland et konstant uromoment for Haugesund-forsvaret.

Nærmest var Sogndal da halvtimen var spilt. Gilbert Koomon kom alene gjennom, nølte litt for lenge slik at Haugesund fikk organisert seg, slo så ut til Eirik Bergum Skaasheim som brente til. Men Per Kristian Bråtveit leverte en meget god redning da han fikk fingrene på ballen og slo til hjørnespark.

Ramsland nær på overtid



Etter pause skuffet Sogndal stort og klarte ikke sette press på gjestene. De løp seg tomme, og da kampen stod og vippet, var det Haugesund som til slutt stakk av med poengene.

Mot slutten kastet Sogndal frem de de hadde av mannskap, og var nære på utlikning da Ramsland brente til like utenfor på overtid.