Ville scener da Viking endelig vant

STAVANGER (VG) (Viking - Kristiansund 2-1) Spillerne stormet banen og omfavnet superinnbytter Patrick Pedersen (25) da han senket Kristiansund på overtid.

Det så ut til å ende med nok et poengtap for Viking. Så - fem minutter på overtid - dukket Patrick Pedersen opp.

André Danielsen fikk ballen på kanten av 16-meteren og slo inn. Der steg Patrick Pedersen til værs og headet mot mål, og keeper Sean McDermott så ut til å ha kontroll. Men Kristiansunds sisteskanse fomlet den over målstreken og scoringen - og en svært etterlenget Viking-seier - var endelig et faktum.

Les også: Statistikken som bør skremme Viking

Da jublet hele Viking Stadion og samtlige spillere og trenere som om de hadde vunnet serien.

Gode muligheter til begge lag i den første omgangen

Seriens dårlige hjemmelag var i desperat poengjakt med syv poeng opp til sikker plass før runden. Da passet det bra at seriens dårligste bortelag kom på besøk til Viking stadion søndag kveld. Kristiansund hadde kun scoret to mål på fremmed gress og tatt ett poeng på sine fem bortekamper så langt i år.

VG Live: Fyldig kampreferat

Viking har scoret fem mål og tatt tre poeng på eget gress denne sesongen, og den første omgangen gjorde ikke mye for å endre den statistikken.

Kanskje burde vertene hatt straffe da det tydelig var kontakt mellom Samuel Adegbenro og Nikita Baranov etter to minutter, men Viking-spilleren var på vei ned før duellen og dommer Kristoffer Hagenes lot spillet gå videre.

Begge lag skulle ha sine sjanser til å ta ledelsen i løpet av de første 45 minuttene, men misbrukte dem.

Straffescoring fra Appiah

Men etter 55 spilte minutter skulle det endelig løsne for vertene. Adegbenro stormet alene i angrep, men mot fem forsvarer kom han seg inn i boksen og ble felt. Straffen satte Kwesi Appiah sikkert i mål.

Bare åtte minutter senere skulle gjestenes svar komme. Plutselig fikk Kalludra stå uforstyrret på kanten av 16-meteren. Innlegget langs bakken nådde Jean Mendy som kunne styre inn utligningen.

Og da det så ut til å ende med nok et poengtap for Viking, eksploderte det på overtid. Pedersen scoret sitt første Eliteserie-mål for sesongen og sørget også for Vikings andre seier for sesongen - en etterlenget sådan.

Dermed har de mørkeblå åtte poeng og fire poeng opp til Kristiansund på 15.plass.