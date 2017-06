Viking-treneren: Trenger fem-seks nye spillere for å overleve

Viking-trener Ian Burchnall (34) mener laget må forsterkes med fem-seks spillere i sommer for å holde seg i Eliteserien. Ifølge engelskmannen har styret gjort penger tilgjengelig.

Mandag kveld bekreftet Tommy Høiland overfor VG at han var enig med Viking om sine personlige betingelser. Dermed er trener Ian Burchnall bare jærbuens medisinske test unna å få én av seks ønskede spillere til Stavanger i løpet av sommerens overgangsvindu.

– Jeg tror Tommy kommer til å være ideell for situasjonen vi er i. Han er ekstremt hardtarbeidende, en erfaren eliteseriespiller, tøff og kommer med en mentalitet som vi vil trenge den siste halvdelen av sesongen, forteller Burchnall til VG tirsdag morgen.



Deler ønskelisten

Engelskmannen har fått en tøff start på sin første sesong som sjef i Stavanger. Viking ligger sist i Eliteserien etter 13 kamper, med seks poeng opp til trygg grunn. Ligaens yngste hovedtrener hadde samtidig et tøft utgangspunkt grunnet klubbens vanskelige økonomiske situasjon.

Før sesongen krevde Burchnall derfor lite på spillerfronten, men nå har 34-åringen konkrete ønsker for de kommende månedene.

– Jeg mener vi trenger fem-seks nye spillere for å ha de rette sjansene til å holde oss i divisjonen, forteller Burchnall.



– Hvilke plasser vil du forsterke?

– Jeg vil ha to midtstoppere, en sentral midtbanespiller og gjerne en spiss til.

Bekrefter avskjed med fire spillere

Burchnall forteller samtidig at fire medlemmer av dagens tropp enten er ferdige i klubben eller på vei bort. Dermed ser Viking-sjefen behovet for flere forsterkninger.

– Michael Ledger har allerede forlatt oss, Kwesi Appiah drar etter søndagens kamp, Patrick Pedersen er solgt og Robin Shroots lån går ut etter sesongen. Så vi trenger-fem-seks nye spillere for å kunne konkurrere, opplyser Burchnall.

Ifølge engelskmannen har også styret i klubben stilt ressurser til disposisjon får å kunne imøtekomme ønskene hans.

– Styret har sagt at de vil gjøre penger tilgjengelig. I tillegg må jeg være kreativ. Vi har solgt Patrick Pedersen. Det gjør noen penger tilgjengelig. Vi kan bruke dem et annet sted. Vi må være kreative, kanskje flytte et par spillere ut, for så maksimere det vi har så godt vi kan på markedet.

Har sett seg ut navn

For det ligger ikke an til noen kjøpefest i Stavanger. Viking har fremdeles begrensede ressurser, noe som gjør at klubbens sportslige ledelse må komme opp med smarte løsninger.

Burchnall har samtidig allerede sett seg ut enkelte spillere han gjerne vil se i mørkeblått den kommende sesongen.

– Vi har et par alternativer, noen signeringer og noen som kan være aktuelle for lån. Vi jobber med flere, men vi er foreløpig ikke nære med noen av dem.

Det gjelder ikke Tommy Høiland. Han er så godt som klar for klubben, og ser frem til å forsøke å hjelpe sin tidligere arbeidsgiver med å holde plassen i Eliteserien.

– Det føles veldig bra. Jeg har alltid visst at jeg ville tilbake en gang for å revansjere mitt forrige opphold i klubben. Denne gangen håper jeg å bidra mye mer enn sist, fortalte Høiland til VG sent mandag kveld.