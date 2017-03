Viking-treneren sammenligner sin beste spiller med Odds Zekhnini

LA MANGA (VG) (Brann–Viking 1–2) Først mente Dag-Eilev Fagermo at Rafik Zekhnini er et minst like stort talent som Martin Ødegaard. Nå mener Ian Burchnall at Samuel Adegbenro er på samme nivå som Zekhnini...

Sammenligning av spillere er en øvelse mange liker – også fotballtrenere...

Viking-treneren var nærmest lyrisk, og med rette, etter Adegbenros oppvisning mot Brann. Det var ikke bare målene han scoret (et flott skudd, pluss en avslutning som en Brann-forsvarer var sist på før den gikk i mål), men han var i egen klasse på banen – og den som fikk oss til å se litt ekstra på kampen.

– Jeg mener Samuel er på nivå med Rafik Zekhnini i Odd. Når han spiller som nå mot Brann... jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er litt sånn «wov», sier Viking-trener Ian Burchnall til VG.

Rykk og fart

21-åringen fra Nigeria har et rykk og en fart som de fleste bør misunne han. Brann-forsvarerne ble svimle, der Adegbenro løp rundt og forbi dem, med og uten ball, til de ble svimle.

Spørsmålet nå er mer når enn om Adegbenro, Vikings største salgsvare, blir solgt.

– Jeg håper i hvert fall vi får beholde han noen uker til.... starter Ian Burchnall med. Han vet at angrepsspilleren hans neppe er lenge i Stavanger hvis han overbeviser i en treningskamp eller to til i vinter.

– Får vi beholde han halve sesongen, eller hele, så er det helt fantastisk. Men jeg regner ikke med det, så god som han er nå. Han skal spille helt på topp, bak spiss eller på kant. Han behersker alle rollene nå, sier Burchnall.

Fått med deg denne? Eliteserien Fantasy.

Hovedpersonen selv bare smilte etter kampen mot Brann, og planen har hele tiden vært at Viking skal være en mellomstasjon. Etter kampen sa han til VG:

Scorer for få mål

– Jeg håper det skjer noe denne sesongen. Men jeg aner ikke hvor lenge jeg blir her. Jeg må bare jobbe hardt videre, sier Adegbenro. Scoringer har vært etterlyst hos nigerianeren, tross godt spill: Åtte mål i Eliteserien på 52 kamper er ikke spesielt imponerende.

– Scoringene kommer nå, smiler Adegbenro – som scoret etter to- og 83. minutters spill mot Brann, som utlignet ved Fredrik Haugen etter 23 minutter, på et flott skudd.

– Ikke spesielt bra av oss, var Brann-trener Lars Arne Nilsens korte oppsummering etter kampen i La Manga.