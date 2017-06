Viking sviktet på tampen igjen

STAVANGER (VG) (Viking - Haugesund 1-1) Siddisene så ut til å ta tre etterlengtede poeng, men igjen raknet det i sluttminuttene.

Etter å ha scoret tidlig i kampen, dominerte til tider de mørkeblå og hadde flere muligheter til å punktere oppgjøret. Men en sen scoring av gjestene sørget for poengdeling i «slaget om Rogaland».

Det bare en uke etter at poenget glapp for Viking på overtid mot Lillestrøm.

Vertene er i evig poengnød etter å kun ha tatt elleve poeng på 13 kamper før søndagens oppgjør. Gjestene fra lenger nord i fylket seilet imidlertid på en medgangsbølge etter 1-0 mot Rosenborg sist.

FKH kom nærmest scoring først da et frispark gikk i tverrliggeren etter 20 minutter, men det var vertene som skulle åpne aller best ti minutter senere. Et innkast fant mannen som topper VG-børsen, Samuel Adegbenro. Nigerianeren hælet lekkert til Usmani Sale som fosset langs sidelinjen. Innlegget traff Kwesi Appiah som headet i herlig bue over Per Kristian Bråtveit i FKH-buret.



Før hvilen fikk FKH-ballen i mål, men dommeren annullerte og ga frispark til Viking.



Etter hvilen var det hjemmelaget som åpnet best da Adegbenro satte Bråtveit på prøve i det 52. minutt. 20 minutter før full tid burde Viking doblet på en kontring, men verken Sale eller Michael Haukås klarte å overliste Bråtveit.



Fem minutter før slutt fikk Sale igjen muligheten, men denne gang sto stolpen i veien for nigerianeren.



Men like etterpå skulle altså utligningen komme. Vegard Skjerve fikk pirke ballen i nota etter et innkast som Viking ikke fikk avverget.



På overtid fikk Viking frispark i farlig posisjon, men en mesterlig redning av Bråtveit i FKH-buret sørget for poengdeling.