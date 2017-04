Viking-spiller hudflettet RBK-kaptein etter surt tap

STAVANGER (VG) (Viking - Rosenborg 1-0) Viking-angriperen mener dansken leverte en pinlig oppførsel. – Sutring, svarer Jensen.

Mandagens nervedrama mellom Viking og Rosenborg nådde kokepunktet tidlig i andre omgang. Like før hadde Mike Jensen slått André Danielsen i leggen etter at Viking-kapteinen skulle unnskylde for en takling. Det ble med advarselen fra dommeren, men da Jensen like etter ble for tøff i en takling, kom det gule kortet.

Det likte 29-åringen fra Herlev dårlig. Fra sidelinjen måtte han tåle Ian Burchnalls glatte lag, og Viking-treneren fikk et sinnabrøl som hørtes lang opp på tribunen i retur.

Etter matchen gikk dansken bort til briten for å beklage.

– Sorry. Det skal ikke skje, sa han før de to tok hverandre i hånda i pressesonen på Viking stadion.

– Ah, han er en smart spiller, smiler Burchnall til VG etterpå.

Briten lot seg irritere over Jensens spillemåte hvor han mener RBK-kapteinen for ofte gikk inn for frispark.

– Han er en profesjonell fotballspiller som vet hva han driver med og lager mange lure frispark til egen fordel, forteller briten, som ikke hadde noe vondt å si om mannen som serverte Pål André Helland før 1-0-scoringen.

Mike Jensen i videoen: – Jeg tør ikke se Viking-treneren i øynene

– Pinlig

Det hadde derimot Kwesi Appiah. Viking-angriperen, som kunne satt inn 1-1 med en heading etter 60 minutter, ga Jensen det glatte lag.

– Den fyren skriker mot dommeren hver gang noen rører han. Han kaster seg, skriker i alle dueller og går inn for å få frispark. Det er pinlig.

– Det er skuffende å se en profesjonell spiller gjøre noe slikt. Jeg hadde forventet en annen oppførsel fra en kaptein på en så stor klubb, forteller spilleren som er på lån fra Crystal Palace frem til sommeren.

Konfrontert med Appiahs utspill, reagerer Jensen slik:

– Det gidder jeg ikke svare på en gang, sier han før han tenker seg lenge om før han spør hvem som sa hva.

– Kwesi Appiah. Vikings nummer ti.

– Han har jeg ikke hørt om en gang. Jeg så ikke særlig mye til han, så han skal nok bare få sutre, forteller dansken før han stirrer stivt inn i øynene til VGs journalist.

Mike Jensen beklager til fansen under videoen av høydepunktene i kampen

Beklaget til RBK-fansen

Tross sin målgivende pasning etter snaut ti minutter i første omgang, slakter Jensen egen innsats mandag kveld. Sammen med resten av Rosenborg leverte kapteinen en svak forestilling mot et Viking-lag som tidvis dominerte kampen.

– Andreomgangen er den dårligste jeg har vært med på i Rosenborg siden jeg kom hit. Det er katastrofe og Viking er flere nivå bedre enn oss, sier Jensen skuffet, som var den første RBK-spilleren til å forlate garderoben etter kampen.

– Hva tar du med deg etter kampen? Dere vinner jo?

– Jeg tar ikke med meg noen ting. Det var en kamp i helt feil retning, samtidig er jeg riktig, riktig dårlig og må bare unnskylde til fansen for en elendig prestasjon.

Det holdt likevel akkurat til tre poeng for et RBK-lag som står med full pott etter fire kamper. Samtidig er de det eneste laget i Eliteserien som kun har sluppet inn ett mål. Det kan de takke en svært god André Hansen for.

I andre enden av tabellen sliter Viking tungt. Før kampen sa trener Burchnall til VG at han er forberedt på en kamp for tilværelsen. Mot Rosenborg fremsto Viking derimot som et topplag. Offensivt meget sterkt klarte de å utfordre trønderne flere ganger, men null poeng og 1-7 i målforskjell er fakta etter fire kamper. I neste runde venter Brann i Bergen.