Viking-sjefen oppgitt over dømmingen: – Latterlig

STAVANGER (VG) (Viking – Molde 2-3) Viking fikk en drømmestart, men en omdiskutert situasjon snudde om på alt. Etter kampen reagerer trener Ian Burchnall på dømmingen.

– Jeg synes det er latterlig. Det dreper kampen, sier Burchnall til VG.

Han snakker om situasjonen som oppstod i det 12. minutt av hjemmekampen mot Molde. Viking ledet 1-0, etter et selvmål av Babacar Sarr, da gjestenes Fredrik Brustad gikk i bakken i feltet etter å ha blitt felt av Viking-stopper José Manuel Cruz.

Dommeren var nådeløs: Rødt kort til Cruz og straffe til Molde. Björn Bergmann Sigurdarson utlignet til 1-1 med sitt 12. mål for sesongen, og etter det var det oppoverbakke for Viking, som til slutt tapte 3-2.

– De sier at hvis du prøver å ta ballen, så skal du ikke ha rødt kort. Det betyr at Cruz kunne kastet seg inn i en takling og unngått å bli utvist. For meg er det ingen logikk. Jeg skjønner ingenting. Det er en rar og uklar regel, og det er frustrerende for oss. Jeg synes det er helt unødvendig å straffe ham med rødt kort. Det ville vært nok å gi straffe, sier Burchnall.

Er du enig med Viking-sjefen? Se situasjonen i videovinduet øverst og bedøm selv!

Viking-sjefens frustrasjon økte da midtbanespilleren Ross Jenkins fikk gult kort for en tøff takling like før pause.

– Han gjør en utrolig takling og får gult kort. Da tenker jeg: Hva er det vi ser nå? Hvilken idrett er det vi driver med? Du kan ikke engang gjøre en takling lenger uten å bli straffet. Det føles helt feil, sier en tydelig oppgitt Burchnall.

17-åring avgjorde

Til tross for utvisningen valgte Viking å fortsette med en ganske offensiv og dristig 4-3-2-formasjon som ga Molde store rom. Det straffet seg en drøy halvtime da et innlegg fra Fredrik Aursnes fant en totalt umarkert Martin Ellingsen i feltet. 22-åringen fra Elverum bredsidet inn sitt første Molde-mål etter overgangen fra Kongsvinger i sommer.

Til tross for en «svak» omgang, som Molde-trener Ole Gunnar Solskjær kalte det i pausen, kunne gjestene ta med seg en 2-1-ledelse inn i garderoben.

Den kunne – og burde – blitt økt til 3-1 like før timen var spilt, men Brustad leverte en elendig avslutning alene foran keeper etter en strålende stikker av Sigurdarson.

Gjestenes sjansesløsing skulle ende med å straffe seg. Fredrik Torsteinsbø serverte Tommy Høiland i feltet, og spissen trillet inn utligningen fra kloss hold.

Men denne Viking-oppturen skulle bli som de fleste Viking-oppturer denne sesongen; kortvarig. To minutter senere dukket nemlig den talentfulle spisskjempen Erling Braut Håland (17) opp i feltet og dyttet inn seiersmålet for Molde.

Det betyr at moldenserne rykker enda nærmere medaljeplass, mens Vikings avstand opp til trygg plass bare øker og øker.

