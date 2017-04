Viking-trener Ian Burchnall (34) og assistent Bjarte Lunde Aarsheim (42) er forberedt på at årets sesong kan bli en kamp om å holde Stavanger-klubben på Norges øverste nivå.

– Det er fire mot fire. Dere med røde vester er i midten. Hold ballen i laget, roper britiske Ian Burchnall og blåser i gang en spillsekvens på treningsfeltet i Jåttåvågen – rundt 10 kilometer fra Stavanger sentrum.

34-åringen fra Leicester instruerer på engelsk, mens assistenttrener Bjarte Lunde Aarsheim står ved siden av iført topplue, vindjakke og shorts. Lagkaptein André Danielsen og de andre spillerne er i gang med forberedelsene til mandagsmøtet med Rosenborg. Nå forflytter de både ball og ben hurtig langs et fuktig gressteppe i seks kjølige grader.

Tøff start

I bakgrunnen ligger praktfulle Viking stadion som en slags påminnelse om hvor stor klubben de alle kjemper for har potensial til å være. For hos blåtrøyene har det meste vært bedre før. Økonomien er på et nivå hvor materialforvalteren, speideren og videoanalytikeren alle ble sagt opp etter forrige sesong. Engelske Robin Shroot måtte på sin side si ja til å spille uten lønn for å få sjansen til å spille i eliteserien.

Sportslig har Viking åpnet sesongen med tre strake tap. Det er klubbens verste seriestart noensinne. Om kort tid kommer seiersvante trøndere på besøk. Deretter venter Odd og Brann. Oppgavene virker mange og vanskelige, men lagets trenerduo møter likevel VG tilsynelatende fulle av pågangsmot.

– Utfordringene er mange

Etter at treningsøkten er over og spillerne har gått i dusjen, finner de to unge, ambisiøse og hardtarbeidende fotballhodene seg hver sin stol i kantinen utenfor stadionkontoret hvor de til daglig jobber ansikt til ansikt.

Ingen av dem legger skjul på at situasjonen er tøff. Etter å ha blitt snytt av sin egen assistent og VGs mann for kaffekannens siste kopper med varm drikke og tatt det med et smil, begynner Burchnall å fortelle åpenhjertig.

– Vi visste at det ville bli utfordrende. Det har ikke bare forsvunnet mange nøkkelspillere, vi har også mistet mange i støtteapparatet i løpet av de siste åtte-ni månedene. Dette er typer som vi har støttet oss til i det daglige. Når du mister dem, er det mange nye ting du må ta deg av. Utfordringene er mange, men jeg syns at spillerne har vært flinke til å ikke la det påvirke dem for mye.

Burchnall ser bort på Lunde Aarsheim og får et anerkjennende nikk i retur før han fortsetter:

– Det handler om å beholde selvtilliten gjennom tunge perioder som dette. Mye av sesongen kommer til å falle på hva som skjer i sommer, om vi selger spillere eller ikke, hvor mye vi eventuelt selger dem for og om vi får hentet inn nye som kan styrke laget. Vi har mye å planlegge nå, og det er det vi forsøker å gjøre, forklarer briten.

GODT FORHOLD: Burchnall og Lunde Aarsheim trives med å samarbeide om Vikings fremtid. Foto: Joachim Baardsen/VG

Klubblegendens konstatering

Burchnall har tidligere jobbet i akademiet til Leeds United, som assistent i Sarpsborg 08 og under Kjell Jonevrets ledelse i Viking. Denne sesongen har han fått mulighet til å være sjef for første gang. Med til å hjelpe seg har 34-åringen en av Vikings største klubblegender.

Bjarte Lunde Aarsheim er nummer syv på listen over spillerne med flest kamper for Viking. Den tidligere kapteinen, som står med enn 425 opptredener i mørkeblått, var med da klubben holdt til i Steingata i Stavanger sentrum, feiret cupgull på Ullevaal stadion i 2001 og flyttet til Jåttåvågen tre år senere.

Mannen som alltid så ut til å ha bedre tid med ballen enn alle andre på banen da han spilte selv, kjenner også klubben bedre enn de fleste. En klubb som det alltid har vært knyttet store forventninger til, men som bare har vunnet én cuptittel siden seriegullet i 1991. Før årets sesong gjorde han en ny konstatering.

– Dette er det første året jeg har lest i avisen at Viking ikke er forventet å komme blant topp fire. Det var merkelig, men det er en realitet. Jeg syns det er bra at Stavanger er innforstått med situasjonen, men for en klubb som Viking, som har hatt noe for så å miste det, hvor publikum og sponsorer påvirkes, er det vanskelig.

– Kamp om å overleve

Begge mener tapet av en rekke kvalitetsspillere er hovedgrunnen til at Viking nå må håpe at talentene i troppen utvikler seg raskt. I løpet av få år har typer som de islandske EM-heltene Jón Dadi Bödvarsson og Sverrir Ingi Ingason forsvunnet sammen med profiler som Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha og Suleiman Abdullahi.

Etter det trenerduoen beskriver som en god treningsvinter, opplevde Burchnall og Lunde Aarsheim å miste nok en nøkkelspiller bare tre dager før seriestart. Abdisalam Ibrahim var troppens best betalte, og ble gitt bort gratis til Vålerenga for å kutte utgifter.

– Mange avgjørelser må dessverre gjøres med bakgrunn i økonomi og ikke det sportslige. Vi forventet at «Abdi» skulle forsvinne før eller siden, for det var offentlig kjent at vi forsøkte å få bort spillere som tjente mye penger. At klubben overlever økonomisk, er en prioritet. Vi forsøker bare å ikke tenke for mye på ting vi ikke kontrollerer, sier Burchnall.

– Hvordan ser du egentlig for deg at denne sesongen blir?



– Vi har kvalitet i laget til å vinne de fleste kampene, men jeg tror det kommer til å bli en tøff sesong. Det kan bli en kamp for å overleve, erkjenner Viking-sjefen.

– En forbannelse



Den sportslig utfordrende situasjonen har oppstått etter store utskiftninger både i spillertroppen og støtteapparatet, på trenersiden, i klubbledelsen og de to styrene. De store triumfene har imidlertid uteblitt i lang tid, selv om klubben tidligere har brukt flere titalls millioner kroner i jakten på suksess. I 2007 ble for eksempel tsjekkiske Martin Fillo kjøpt for over åtte millioner kroner, mens Lyn fikk avslått et bud på 12 millioner for Peter Ijeh fem år senere. Nå er hverdagen en helt annen.

Hvorfor resultatene historisk sett ikke har vært bedre, er det samtidig få som virker å ha svaret på. Styremedlem Egil Østenstad har en fortid som både spiller og sportsdirektør i klubben. Han er lei av å diskutere problemstillingen.

– Det som har vært har vært. Nå må vi se fremover. Vi er der vi er. Det jobbes steinhardt i hele klubben for det som skal skje fremover, sier Østenstad på telefon til VG.

Parallelt begriper ikke supporterleder Roar Åkerlund hvorfor Viking ikke har lykkes bedre de siste tiårene.

– Hadde jeg hatt svaret på det, hadde jeg mest sannsynlig hatt en stilling i Viking for lenge siden. Det føles som det ligger en forbannelse over oss. Hver gang vi tror at klubben er i ferd med å ta steget opp, kommer det en kollaps. De har prøvd alt. Nå har vi landet på en måte som gjør at vi står med begge bena i gjørmen, forteller sjefen for Vikinghordene.

Mysteriet

Få kan mer om mekanismene som har påvirket Viking de siste 25 årene enn Lunde Aarsheim, men heller ikke han har en god forklaring på de middelmådige resultatene som har gjort mange siddiser likegyldige til klubben.

– Det har alltid vært sånn, bortsett fra på 1970-tallet. Jeg spilte for Viking fra 1993 til 2005. Det var mange tredjeplasser, men vi var aldri nummer to. Vi så Rosenborg vinne hvert år, med Kongsvinger, Brann og Vålerenga som nummer to. Vi klarte aldri å være så nære, selv om vi alltid var i toppen. Hvorfor det har vært sånn, vet jeg ikke, sier Lunde Aarsheim.

Men til tross for dagens situasjon, er han sikker på at Viking vil komme tilbake og prege norsk fotball i fremtiden.

– Jeg tror alle de store klubbene vil finne en vei tilbake til toppen igjen. Det kan bli noen tøffe år for Viking, men vi vil komme tilbake igjen, sier Lunde Aarsheim, og får støtte av supporterlederen.

– Vi har fått den verst mulige sesongstarten, men vi er bygget som optimister. Dette kommer til å snu, sier Åkerlund.

VIL GJENREISE VIKING: Burchnall og Lunde Aarsheim vil kjempe for å få Stavanger-klubben tilbake til toppen av norsk fotball. Foto: Joachim Baardsen/VG

Burchnalls beskjed til fansen

Stavanger-publikumet håper alle at supporterlederen får rett, men frustrasjonen har for lengst begynt å bre om seg i byen.

Derfor er Burchnalls beskjed til fansen klar:

– Støtt laget. Vi er inne i en vanskelig periode, men alle klubber går gjennom det fra tid til annen. Vi har et ungt lag med mye talent. Vi trenger at alle står bak oss, er tålmodige og har troen. For jeg mener vi kan få til noe veldig bra her. Et godt resultat mot Rosenborg ville vært fantastisk, men det er ikke verdens undergang hvis vi ikke får det. Det vil fortsatt være 26 kamper igjen, minner 34-åringen om.