(Viking-Sogndal 1-1) De fikk ledelsen de jaktet på, men Viking klarte nok en gang ikke å holde på de tre poengene. Martin Ramsland fikset Sogndal-utligning minuttet etter Viking-scoringen.

Motgangen bare fortsetter for Ian Burchnalls mannskap. Før matchen fastlo fotballekspertene Bengt Eriksen og Bernt Hulsker at bærer rett ned i Obos-ligaen med den gamle mesterklubben. Det ser ikke lyst ut med 10 poeng på 16 kamper. Avstanden opp til Kristiansund på kvalikplass er syv poeng.

– Vi rotet det til nok en gang, fastslår målscorer Rasmus Martinsen til Max. Han mener hver kamp blir som en «matchball» de siste 14 serierundene. Viking har kun plukket to hjemmepoeng på de fire siste rundene.

– De må ha over 30 poeng for å klare seg. Jeg kan ikke se at Viking har det i seg, sier Eurosports Bengt Eriksen. Viking må i tilfelle øke poengsnittet fra 0,62 til 1,5 poeng pr. kamp. Det kan virke utopisk – selv om spissen Tommy Høiland og flere nye spillere er på vei inn.

PAKKET INN: Viking-spiss Mathias Bringaker kom ikke til mange sjanser. 16-årige Johan Hove var blant dem som var defensivt glimrende for Sogndal. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Viking utnyttet sekundene etter at superveteran Kjetil Wæhler (41) måtte ut med en kneskade. Passiviteten var stor i Sogndal-forsvaret da Viking-stopper Rasmus Martinsen – med noe nær skulderen – fikk dyttet inn en André Danielsen-corner fra kort hold. Keeper Mathias Dyngeland gremmer seg nok over den.

Viking-treneren: Trenger fem-seks nye spillere

– Det var egentlig ikke meningen jeg skulle være med opp, sier Rasmussen. Han beveget seg likevel inn 16-meteren da Sogndal var reduserte til 10 mann.

Martinsen og Viking-stadion eksploderte, men gikk på en smell allerede minuttet etter. Rasmus Martinsen var involvert da Sogndal slapp til i motsatt ende av banen. Eirik Schulze vippet ballen frem til Martin Ramsland, som med sin sjette scoring for sesongen ordnet utligningen.

Sogndal har ikke vunnet en bortekamp mot Viking siden Lasse Opseth sikret 2-1-seier på nivå 2 for 30 år siden. Sogndal har aldri vunnet en eliteseriekamp i Stavanger, men var godt fornøyd med ett poeng i kveld.

Innbytter Zymer Bytyqi fikk en kjempemulighet på overtid, men Sogndals landslagsuttatte keeper, Dyngeland, reddet glimrende.

– Det var et iherdig Viking-lag som kjempet for livet. Så vi tar med oss dette poenget her, sier Sogndal-trener Eirik Bakke - som spesielt kunne være fornøyd med ungguttene Johan Hove (16) og Ulrik Fredriksen (18).

Bakke om Sogndal-utvisning: – En god takling

Viking startet også matchen med å eie ballen, men var langt fra å spille seg gjennom forsvarsverket rundt Wæhler bak hos Sogndal. Tor André Aasheim skapte stadig situasjoner på høyrekanten, men inne i Sogndals 16-meter var det lukket og låst.

Den eneste som slapp til med en sjanse var Samuel Adegbenro. Men nigerianeren blåste sin sjanse – på volley – over målet til Magnus Dyngeland.

– Jeg føler at vi har full kontroll, sa Sogndal-kapteinen i pausen.

I stedet var det Viking-keeper Iven Austbø som måtte frem med redningene. Da Karol Mets mistet ballen ut til venstre, fikk Sogndals Gilbert Koomson sjansen fra skrått hold. Men Austbø reddet fra ghaneseren, som scoret tre da Viking ble knust 4–0 i mai.

Rett etterpå fikk Martin Ramsland en ny sjanse for Sogndal. Iven Austbø sto for omgangens prestasjon da Viking-keeperen avverget med en reaksjonsredning.