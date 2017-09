Viking-kapteinen om Høilands utspill: – Vi har absolutt ikke gitt opp

STAVANGER (VG) Viking-kaptein André Danielsen ser ingen problemer med holdningene til lagkameratene etter kritikken fra Tommy Høiland.

Tirsdag skrev VG at Vikings Tommy Høiland mente lagkameratene måtte endre holdninger etter 3-1-tapet mot Sandefjord søndag kveld.

Viking-kaptein André Danielsen måtte derimot se kampen hjemme fra sofaen grunnet karantene, og fikk se laget sitt tape etter å ha mistet ledelsen nok en gang.

Med bare 15 poeng etter 21 serierunder, og sju poeng opp til Kristiansund på kvalikplass, må alt gå på skinner i høst for at tabelljumboen skal klare å berge plassen. Men at det ser ut som om siddisene allerede har gitt opp når det gjenstår ni serierunder, er ikke kapteinen enig i.

– Stemningen i gruppa er selvfølgelig litt laber, men vi har heldigvis nok kamper igjen til å kunne rette opp på tabellsituasjonen, sier Danielsen.

– Dere har ikke gitt opp, altså?



– Nei, langt ifra. Vi kan jo ikke gi opp før det er umulig, svarer Danielsen, som bortsett fra et låneopphold i Bryne har spilt for klubben siden 2003.



Til tross for at han er uenig i Høilands uttalelser etter kampen, forstår han hvorfor lagkameraten sa det han sa etter tapet i Sandefjord.

– Jeg tror nok Tommy var ekstremt skuffet etter den kampen. Jeg føler ikke det er noe i veien med moralen i laget, men med tanke på hvordan jeg hadde det da jeg satt hjemme og så på kan jeg forstå uttalelsen. Når du leder 1-0 og får to mål i trynet i løpet av 10-15 minutter blir det ekstra tungt. Et rødt kort hjelper ikke det heller. Så jeg tror Tommy var veldig, veldig skuffet da han ble intervjuet etter kampen.

– Så du forstår at han sa det?



– Ja, jeg skjønner det godt. Akkurat der og da, når vi taper på den måten vi gjør, skjønner jeg godt at det kan stilles spørsmål, svarer Danielsen.

– Jeg har aldri sagt at vi har gitt opp



Når VG møter Tommy Høiland to dager etter tapet mot Sandefjord, forteller Viking-spissen at han ikke mente det han sa til VGs journalist etter kampen.

– Jeg mente ikke at vi hadde gitt opp, men det ser ut som om det skjer noe med laget når vi får den 2-1-scoringen mot oss. Og spesielt etter 3-1. Da føler vi kanskje at løpet er kjørt, og så får vi en mann utvist. Så det var det jeg mente, sier Høiland, som kom tilbake til Viking for å forsterke laget i sommer.

– Så dere har ikke gitt opp, og har fortsatt tro på at dere skal holde dere i Eliteserien?

– Jeg har aldri sagt at vi har gitt opp det å holde oss i Eliteserien. Jeg sa det kanskje så litt ut som om vi ga opp i den kampen, og det er ikke noe vi kan tillate oss i den situasjonen vi er i nå. Vi har full tro på at vi kan snu dette. Det er selvfølgelig langt opp, men vi må bare tenke på oss selv og ta de kampene som kommer. Nå er det Molde-kampen på søndag som er viktig, svarer han.



Burchnall forstår uttalelsene



– Jeg tror han sa det fordi han var langt nede og skuffet etter at vi tapte på den måten vi gjorde. Laget har ikke gitt opp, og det tror jeg heller ikke han mente, sier Viking-trener Ian Burchnall.

Engelskmannen fra Leicester er inne i sin første sesong som Viking-sjef, og hadde et tøft utgangspunkt da han overtok grunnet klubbens økonomiske situasjon. 34-åringen sier til VG at han ikke har fått noen tegn eller beskjeder fra styret som tyder på at han ikke sitter trygt.

– Jeg føler meg trygg hver dag, helt til den dagen jeg eventuelt kommer på jobb og det står en boks på kontoret mitt. Jeg har en god dialog med styret, og har ikke fått noen indikasjoner på at jobben er i fare, sier Burchnall.

– Jeg mener ikke posisjonen på tabellen betyr at jeg er en dårlig trener. Vi har hatt en tøff situasjon i klubben, men jeg er stolt over å være trener for Viking, fortsetter han.

Både Danielsen og Høiland forteller at Burchnall har tillit i spillergruppa.

– Jeg har full tillit til Ian, og vi står sammen om dette, sier Danielsen.

– Selvfølgelig har vi tillit til ham. Vi skjønner at det blir stilt spørsmål om treneren når ting er som de er, men det er ingen tvil om at det er spillerne utpå banen som må gjøre jobben. Ian er en fantastisk trener, og det tror jeg de andre i gruppa også synes. Om det er noen man skal skylde på, så er det oss, sier Høiland.

